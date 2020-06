Bobo Craxi ricoverato: "Investito da poliziotta che guidava contromano"

Brutto incidente questa mattina per Bobo Craxi. Il figlio dell'ex leader del Psi Bettino Craxi è stato investito da una vettura guidata da una poliziotta in centro a Roma. " Non pubblicherò le foto. Ma voglio comunicare che sono stato investito in pieno centro da una poliziotta che guidava contromano. Diciamo che succede. Saluti dal Santo Spirito ". Questo il messaggio pubblicato dallo stesso Craxi sul suo profilo Twitter per annunicare di essere stato vittima di un incidente stradale e di essere ora ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma.

Saluti dal S.Spirito. — Bobo Craxi (@bobocraxi) June 16, 2020

L'incidente si è verificato intorno alle 10.40 di questa mattina in piazzale Flaminio. L'ex sottosegretario agli Affari esteri del secondo governo Prodi si trovava in sella a una moto quando è stato sbalzato a terra da un vettura. Alla guida dell'" auto con paletta ", ha spiegato il politico su Twitter, una poliziotta. Dopo la collisione con la macchina, il 55enne figlio dell'ex premier e leader del Psi Bettino è caduto sull'asfalto riportando diverse abrasioni e una forte contusione alla testa, attutita dal casco. Sul posto sono subito arrivati i vigili urbani e un'ambulanza dell'Ares 118 che ha trasportato l'uomo all'ospedale Santo Spirito in codice giallo.

" L'umore è buono, i medici bravissimi. In genere accade di peggio. Ciò che si è rotto si ricostituirà. La mia fiducia nella pubblica sicurezza però è salda ", ha risposto l'ex sottosegretario agli Esteri sempre sul social ai tanti commenti di persone che gli chiedono notizie sul suo stato di salute. Nonostante il brutto incidente, il politico 55enne non ha perso il senso dell'umorismo: " Non mi piacciono le comunicazioni private in pubblico. Però essere investito dalle forze dell'ordine mi sembrava un must ", ha ironizzato spiegando il motivo del post.