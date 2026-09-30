Boccia, il bacio fake con Ranucci e la cena da Lavitola: il nuovo giallo

Dieci giorni fa la presentazione del suo libro, con tanto di attacchi contro il Giornale. Lunedì, invece, Maria Rosaria Boccia è stata protagonista a “Lo stato delle cose” – programma in onda su Rai 3 – quasi a sua insaputa. Sì, perché le telecamere di Massimo Giletti hanno pizzicato l’imprenditrice – accompagnata dall’inviato de Le Iene Gaston Zama – nel ristorante “Cefalù” di Valter Lavitola.

Andiamo per gradi. La Boccia è stata coinvolta nel dibattito su Sigfrido Ranucci per la grande vicinanza tra i due, condita anche dall’immagine di un bacio romantico bollato come fake, manipolato con l’intelligenza artificiale. Ed è proprio quella fotografia a inserirsi nel dossier Lavitola: una volta visto lo scatto con le presunte effusioni fisiche, il faccendiere – pronto a lanciare Ranucci come leader del campo largo – sarebbe andato su tutte le furie. “È rientrato a casa dopo mezzanotte ed era proprio furioso, era come una belva”, il racconto dell’ex compagna Natalia Potenza agli inquirenti riportato da Libero: “Questo scemo non può più essere candidato. Ci hanno fatto vedere una foto in cui Sigfrido si bacia con la Boccia”.

Secondo quanto evidenziato da Giletti, la Boccia continuerebbe a giocare con quel bacio, anche solo per promuovere il suo libro. La cena al “Cefalù” risale a venerdì, ma perché proprio quel locale? C’entra qualcosa la già citata Natalia Potenza? “Lo stato delle cose” ha mandato in onda un botta e risposta piuttosto acceso tra l’imprenditrice e un uomo le cui generalità non sono state rese note.

“Lei non è neanche Natalia”, afferma l’uomo. Questa la replica della Boccia: “Tu ora ci stai chiedendo cortesemente di non filmare, di essere persone perbene. E noi ti chiediamo cortesemente di non offendere la nostra intelligenza perché la signora non solo è Natalia e soprattutto prima hai detto ‘è al tavolo con la proprietaria’”. “Dove ho offeso la sua intelligenza? Tu sei convinta che è Natalia?”, aggiunge l’uomo: “Non posso offendere la tua intelligenza quando dico una cosa vera, che lei è la sorella”. Ancora la Boccia: “Noi abbiamo anche il filmato in cui dici che lei è la proprietaria”. Poi l’intervento della iena: Gaston Zama: “Ma lei sa se sua sorella ha visto questa foto in cui Sigfrido si bacia con Maria Rosaria oppure no? Possiamo chiamarla sua sorella?”. “Direi proprio di no”, la replica dell’uomo, seguita dal quesito di Zama: “Ma c’è questa sorella?”. La risposta non la conosciamo, ma sappiamo che quella sera al ristorante era presente Andrea Potenza, sorella dell’ex compagna di Lavitola. Seguiranno aggiornamenti.