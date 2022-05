"Esci con una ragazza in sovrappeso": la nuova orrida sfida social

Ormai da giorni sul famoso social TikTok - ma un po' in tutto il web - non si fa altro che parlare della Boiler Summer Cup. Una tremenda sfida, sempre più diffusa fra i giovani, che consiste nel conquistare una ragazza in sovrappeso in discoteca. Migliaia di utenti hanno già partecipato alla sfida, con il proprio gruppo di amici o entrando in vere e proprie community dedicate. Intanto il mondo del web è rimasto inorridito dalla poca sensibilità dietro a questa challenge. La sfida si rivela alla fine essere un inutile tentativo di dimostrazione di virilità che in realtà cela soltanto insicurezze agghiaccianti e bullismo, body shaming e misoginia.

La tremenda challange sarebbe dovuta iniziare il 21 giugno, fino alla fine dell'estate, ma già su TikTok sono stati postati migliaia di video.

Come funziona la Boiler Summer Cup

La sfida ha inizio nella pista da ballo, dove i ragazzi iniziano ad adocchiare le "prede", tutto viene testimoniato tramite dei video, che poi verranno messi assieme e pubblicati su Tiktok. Ogni ragazza ha un punteggio, più sarà in carne più le verrà attribuito un punteggio maggiore. A fine serata viene ogni volta decretato il vincitore. Una sfida squallida che sembra essere solo all'inizio. Tantissime ragazze che sono state prima registrate e poi pubblicate senza il loro consenso si sono chiuse a casa per paura di essere giudicate o prese in giro.

Il web si scaglia contro i partecipanti della sfida

Il sito Webboh ha riportato le dichiarazioni di un utente postate su TikTok e divenute virali in pochissime ore. "Ho visto questa cosa - inizia la ragazza - e sono rimasta scioccata. Praticamente i boys, i più fighi, hanno deciso di iniziare questa gara tra di loro dove chi si fa più ragazze “grasse” / in carne vince un premio, non so quale premio, penso tipo la più grande testa di ca**o. Sinceramente dopo questa cosa un po’ l’andare in discoteca mi metterà ansia. Parto con il dire una cosa: io credo che l’anno scorso chi hanno fatto la hot girl summer non si possa nemmeno permettere di giudicare questi altri soggetti perché alla fine risulterebbe incoerente.

La cosa che mi fa più schifo è che sotto a questi video ci sono ragazze che dicono “Anche io vorrei essere un ragazzo per fare questa challenge”, ma tutto bene? Dico solo una cosa a questi ragazzi che si sentono cosi furbi, vi sentiti così fighi ad “abbassarvi al nostro livello” per vincere questo trend. Riuscite magari a farvi una di noi e poi avete pure il coraggio di sfotterci con i vostri amici, ma tutto bene?".