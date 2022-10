Boldrini figura di palta, l'orrore di Rep su La Russa e Biden: quindi, oggi...

- Biden ha detto: "Putin voleva dividere la Nato. E guardate cosa è successo sul fianco orientale dell'Alleanza. La Polonia resiste, ma che mi dite dell'Ungheria? E guardate cosa è successo di recente in Spagna e Italia". Fatemi capire, dunque: democrazia vale solo se votiamo come intendono i dem liberal Usa? Fatecelo sapere, che in caso ci adattiamo.

- Diciamolo: l'evento in cui s'è lasciato andare a queste analisi è lo stesso in cui ha definito il Pakistan "uno degli Stati più pericolosi del mondo" provocando un casino che la metà basta. Quindi forse possiamo smettere di prenderlo sul serio.

- Meloni afferma: "Gli attacchi scomposti della sinistra negli ultimi giorni rappresentano un vero e proprio insulto ai cittadini che hanno scelto da chi essere rappresentati”. Ed ha ragione: non c’è molto altro da aggiungere.

- Che figura di palta per Laura Boldrini, la paladina della lotta alla disinformazione che spaccia un video fake (o comunque montato in modo da “fare confusione”) su Lorenzo Fontana. "In particolare - dice l'ex presidente - la parte in cui afferma che 'la priorità è che ci siano più bambini europei in Europa, non gli animali! Sveglia!'". Non l'ha mai detto. Alla faccia dell'importanza della lotta alle bufale: che figura di palta.

- Orlando dice: “L'Europa che abbiamo intorno rischia di non essere più la stessa dopo la vittoria di Meloni”. Ecco. Ma non è un problema, anzi: è proprio questo il punto. I cittadini hanno scelto Meloni proprio perché vogliono cambiare quello che il Pd e compagnia cantante hanno costruito negli ultimi 10 anni. Ed è assolutamente legittimo.

- Repubblica è riuscita a scrivere che la stella a 5 punte apparsa sulla sede di Fdi alla Garbatella e indirizzata a La Russa “potrebbe ricordare” quella delle Br. Ma come “potrebbe ricordare”? Siamo di nuovo ai “compagni che sbagliano” e alle “sedicenti Brigate Rosse”? Davvero il vostro odio per FdI e Meloni vi porta di nuovo a chiudere gli occhi di fronte alle frange estremiste di sinistra?

- Il divieto di importare Betulla da Russia e Bielorussia fa salire il prezzo della carta igienica. È ufficiale, ora siamo davvero nella m…