"385mila euro...". Al Bano porta in tv le bollette della sua tenuta

Al Bano è stato uno degli ospiti di punta dell'ultima puntata di Cartabianca ed è arrivato negli studi di programma con in tasca due bollette relative alle sue tenute pugliesi. Una relativa al periodo gennaio-agosto 2021 e una relativa al periodo gennaio-agosto 2022. Il suo obiettivo era quello di dimostrare l'incremento esponenziale delle tariffe in appena un anno.

" Un rincaro assurdo ", ha commentato il cantante di Cellino San Marco esponendo le bollette della sua tenuta che, ovviamente, sono sono su una scala diversa rispetto a quelle della maggior parte degli italiani ma danno la misura degli aumenti. Le tenute di Cellino San Marco sono paragonabili a una grande impresa: qui, oltre a fare il vino, il cantante svolge diverse attività collaterali ed è ovvio che il costo per la sua bolletta sia alto. " Da gennaio ad agosto 2021, 127.492 euro ", dice Al Bano, che poi rivela l'ammontare della bolletta ricevuta esattamente un anno dopo: " Da gennaio ad agosto 2022, 385.605 euro, il 202% di rincaro ".

Su scala maggiorata, è esattamente quello che subiscono ogni giorno gli italiani con le loro bollette domestiche, ma anche quello che devono subire le piccole e medie imprese del Paese che, infatti, rischiano la chiusura. Certo, Al Bano non ha mai fatto cenno a questa possibilità per la sua azienda, ma è logico che anche per il suo bilancio un rincaro così marcato potrbbe essere insostenibile sul lungo periodo. " Un aumento del 200 per cento, è uno sbalzo incredibile, inaccettabile. Questa è un’emergenza, la Caritas dice che la povertà sta aumentando in maniera esponenziale ", dice ancora il cantante di Cellino San Marco, fotografando la situazione in Italia.