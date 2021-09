Abusi e riti satanici sulle figlie: "Me lo ha detto il diavolo"

Una mamma dovrebbe proteggere i propri figli dal male che impera nel mondo e aiutare i piccoli a crescere sani, senza preoccupazione e lontani dalla violenza. Un porto sicuro contro le insidie della cattiveria umana. E, invece, accade a volte che per qualche assurdo e non giustificato motivo sia la genitrice stessa a compiere atroci azioni sui suoi pargoli.

In questo caso potrebbe rientrare la vicenda di una donna, che abita nella provincia di Bolzano, che è stata accusata di riti satanici e violenza sessuale nei confronti delle sue figlie di 10 e 12 anni. La mamma, una signora di una quarantina d'anni (al momento altre informazioni non sono state rese note), durante l'interrogatorio dinnanzi al gip in tribunale a Bolzano si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

A far emergere la drammatica e sconvolgente storia sono stati alcuni amici della famiglia altoatesina venuti a conoscenza di insoliti riti ai quali le bambine venivano sottoposte in una chiesetta della zona. Questi ultimi, impressionati dalla gravità e dalla stranezza dei racconti, con coraggio si sono esposti chiedendo spiegazioni alla donna su quanto stava accadendo alle piccine.

La signora non solo non avrebbe negato le azioni sulle figlie ma avrebbe addirittura affermato, mettendo in campo una sorta di assurda giustificazione, di aver compiuto i riti perché "me lo ha chiesto Satana" . In pratica le due innocenti bambine sarebbero state abusate sessualmente per volere della maligna entità soprannaturale. Questo ovviamente, secondo la tesi portata avanti dalla donna.

La luce fatta sulla vicenda ha permesso di porre fine alla storia. Ora, però, ci sono i risvolti legali. Inizialmente le due minori erano state affidate al padre ma successivamente sono state trasferite in una struttura protetta. La madre ora dovrà rispondere di violenza sessuale sulle figlie. Alla donna agli "ordini" di Satana è stato fatto divieto di avvicinamento alle piccole.