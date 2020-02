Botte agli alunni del centro islamico: indagati due supplenti dell'imam

Bastonate, schiaffi, calci. E ancora botte e tirate d'orecchio. Bimbi maltrattati perché non riuscivano a recitare le Sure del Corano a memoria in arabo. Lo scorso dicembre, l'imam del centro islamico di Pieve di Soligo (Treviso) Omar Faruk è stato messo ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti aggravati e violenza privata. Ma l'orrore non è finito qui.

Oltre all'imam, altre due persone risultano ora indagate per maltrattamenti sui bimbi bengalesi della scuola coranica di via Schiratti. Si tratta di due 30enne: il papà di uno dei bambini che frequentano il centro islamico e un altro uomo anche lui originario del Bangladesh. Come riporta il Gazzettino, i due avrebbero fatto da "supplenti" quando Omar Faruk non poteva essere presente alle lezioni. E come lui avrebbero sottoposto i piccoli alunni alle violenze. Ora i due sono indagati per i reati di maltrattamenti e violenza privata.

Ogni pomeriggio, i bambini (dai 5 ai 12 anni) erano costretti a frequentare la scuola coranica. Lì venivano picchiati e maltrattati anche con alcuni bastoni. A svelare l'orrore, le maestre elementari dei piccoli, insospettite dai lividi presenti sul corpo dei bambini: " Sono le botte del maestro di religione ", aveva svelato qualcuno. Ma i genitori dei bimbi avevano provato a chiudere il caso: " Non dovete credere ai nostri figli, esagerano. Il maestro di religione è una brava persona ". Lo stesso imam ha però dichiarato, nel corso di un interrogatorio, che papà e mamme degli alunni erano a conoscenza di tutto.