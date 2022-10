Sparito il testimone a favore di Genovese. Anche lui è accusato di violenze

Non ci sono più tracce del pr turco, 41 anni, denunciato alla Procura di Milano da una modella italo-brasiliana per violenza sessuale, maltrattamenti, lesioni, minacce, stalking, estorsione e violenza privata. Stando a quanto apprende la giornalista Valeria Di Corrado de Il Messaggero, l'uomo non si troverebbe più in Italia. Verosimilmente potrebbe aver fatto ritorno al suo Paese sotto falsa identità - su di lui spicca anche un mandato di cattura internazionale - oppure potrebbe essersi rifugiato a Dubai. Per certo nessuno l'ha più visto rientrare nell'appartamento in piazza Risorgimento, nel capoluogo lombardo, ed è sparito anche il suo fuoristrada giallo. " Se è vero che è fuggito dal territorio nazionale, si deve per certo registrare un grave ritardo nell'esecuzione degli accertamenti investigativi, duro a digerirsi ", ha commento l'avvocato Alexandro Maria Tirelli, legale della vittima, al quotidiano romano.

L'incontro con la modella

Una storia di violenze, droga e maltrattamenti. Tutto comincia a marzo 2021 quando Maria (nome di fantasia) lascia il Brasile per l'Italia. Approda nel Belpaese, a Milano, dove riceve ospitalità dal 41enne. Tra il pr e la modella nasce un relazione. Poi, però, qualcosa va storto. " Resosi conto del forte sentimento che provavo per lui iniziava a manipolarmi psicologicamente abusando sempre più della mia fragilità: mi umiliava in pubblico e mi insultava se non riuscivo a trovare persone disposte a partecipare alle sue feste ", spiega la vittima nella denuncia. " È una persona ossessionata dal sesso - continua Maria - e durante quei mesi mi convinceva a filmare i nostri rapporti con il suo telefono. Lo assecondavo perché mi parlava addirittura di matrimonio ".

Le violenze e la droga