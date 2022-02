Brescia, camionista ucraino separatista accoltella connazionale filogovernativo

Il conflitto tra Russia e Ucraina nel Bresciano hanno portato un autista ucraino filorusso del Donbass ad aggredire e accoltellare con rabbia quattro volte un collega connazionale. L’accoltellamento è avvenuto al culmine di una lite sull'indipendenza del Paese. Il litigio è avvenuto nell'area di sosta dell'Autogrill Sebino della A4, tra Palazzolo e Rovato nel bresciano.

I due avevano parcheggiato i loro Tir, targa polacca e lituana, uno accanto all’altro per la sosta del fine settimana. Ma è bastata una bevuta con gli altri dieci autisti per scaldare gli animi una volta iniziato a commentare le operazioni militari in Ucraina e l’invasione russa. Secondo quanto raccontato da un camionista, il 24enne filo governativo dopo aver sentito via WhatsApp i parenti intenti a far saltare nei pressi di Kiev i binari della ferrovia per impedire ai russi di servirsene, ha iniziato a discutere della situazione.

Il collega, irritato dalle posizioni governative, ha quindi iniziato a insultarlo apostrofandolo con epiteti pesanti. Dalle parole si è presto passato alle mani. E alla fine è spuntato anche un coltello da cucina con cui l'ucraino di 48 anni del Donbass filorusso ha colpito al plesso solare e ai reni il più giovane. Soccorso dal 118 il 24enne è stato traportato in ospedale a Brescia.

L’aggressore che ha tentato la fuga è stato invece fermato dalla polizia stradale ed è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Il ferito è stato ricoverato al Civile di Brescia dove nella notte è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Il magistrato di turno, Maria Cristina Bonomo, deciderà domani per la custodia mentre del caso è stato informata la Farnesina e l’ambasciata Ucraina.