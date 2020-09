Ora il Covid-19 è acqua passata: Briatore a Monaco con la Campbell

Flavio Briatore ha definitivamente chiuso il capitolo Covid ed è ufficialmente tornato alla sua routine quotidiana. L'imprenditore, che in realtà non ha mai smesso di lavorare nemmeno durante il periodo dell'isolamento, subito dopo il secondo tampone positivo ha fatto ritorno a Montecarlo, sua residenza abituale, e da qui ha ripreso a pieno le redini del suo impero. La sua routine si è interrotta a fine agosto, con la corsa in ospedale al San Raffaele di Milano e il ricovero, durante il quale è stata appurata la positività al Covid. Il ritorno alla vita di sempre è stato sancito definitivamente con uno scatto pubblicato dall'imprenditore in compagnia di Naomi Campbell, sua ex storica fidanzata, che è andata a trovarlo nelle scorse ore.

La storia tra l'imprenditore e la statuaria modella è stata una di quelle che a cavallo tra gli anni Novanta e i Duemila ha fatto chiacchierare tutti. I giornali di gossip pagavano centinaia di milioni delle vecchie lire per una loro foto insieme, lo yacht sul quale trascorrevano le vacanze era continuamente preso d'assalto dai paparazzi, così come ogni loro uscita. La loro relazione è durata circa 5 anni, dal 1998 al 2003, in un continuo di alti e di bassi scenografici, come le sfuriate di Naomi Campbell che hanno fatto la storia del gossip mondiale. Eppure, nonostante tutto e nonostante una fine burrascosa, così come lo era stata tutta la loro relazione, i rapporti tra i due non si sono mai davvero deteriorati.

C'è grandissima stima tra loro, due fuoriclasse nei rispettivi ambiti. Lo dimostrano le parole d'affetto riservate da Flavio Briatore a Naomi Campbell solo un anno fa, in occasione delle celebrazioni per i 50 anni della Venere Nera. " Quando lei sfilava, si girava anche la passerella. Oggi non c’è nessuno come lei. Parlano di Gigi Hadid, ok, bella ragazza, ma poi? In sostanza? Poco, molto poco. Naomi faceva notizia anche quando non c’era nessuna notizia ", parole che pesano dette da un uomo come Flavio Briatore e che sono uno dei più importanti attestati di stima pubblici ricevuti dalla Campbell, oltre tutti quelli per la sua bellezza stravolgente.

Il loro legame è ora più stretto che mai e lo dimostrano i volti distesi e i sorrisi aperti davanti all'obiettivo dello smartphone nello scatto condiviso da Flavio Briatore sul suo profilo Instagram. Per il momento, l'imprenditore non ha ancora ripreso i suoi viaggi di lavoro e continua a stazionare a Monaco, dove vive anche suo figlio Nathan Falco e dove è andata a fargli visita Naomi per suggellare ulteriormente quel forte sentimento d'amicizia che va oltre quello amoroso, ormai concluso da tempo.