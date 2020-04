Brindisi, chiusi due reparti dell'ospedale: medici e infermieri positivi

" È l'unica Asl, quella di Brindisi, dove all'ingresso dell'ospedale non viene misurata la temperatura corporea ". Lo dice, quasi con rabbia, a ilGiornale.it Gianni Recchia componente della segreteria nazionale della Fials, la federazione italiana autonomie locali e sanità. E ci racconta cosa sta accadendo nell'ospedale "Perrino" di Brindisi, tra i più grandi e importanti ospedali del Sud Italia dove si teme un nuovo focolaio del Coronavirus. Due i reparti fuori uso. Tra i più importanti, pneumologia e chirurgia generale, perché alcuni operatori sanitari, sia medici che infermieri, sono risultati positivi al Covid-19.

Già da giorni la Fials e gli altri sindacati e l'ordine dei medici di Brindisi avevano sollevato il problema della mancanza dei dispositivi di sicurezza e delle misure precauzionali da prendere per l'emergenza. " Mancavano le misure elementari per prevenire il contagio. C'erano medici che tossivano e continuavano a lavorare. Abbiamo chiesto di allontanarli dal posto di lavoro, ma non ci hanno creduto, addirittura il primario di chirurgia generale voleva denunciarci sui giornali " continua Recchia.

Ora quel primario di chirurgia generale è uno dei pazienti dell'ospedale "Perrino" ed è ricoverato nel reparto di malattie infettive. " Proprio lui voleva denunciarci " ripete, ancora, Recchia.

L'azienda sanitaria, secondo quanto, ci riferisce il segretario della Fials, pare non abbia dato ai dipendenti dell'ospedale le linee guida da seguire nei comportamenti. " Negli spogliatoi, che sono delle stanze piccole, entravano in tre - quattro - cinque persone alla volta perché dovevano iniziare il loro turno di lavoro. Due reparti hanno chiuso, il personale è diminuito e alcuni infermieri sono stati mandati nei reparti dedicati al Covid senza formazione. È stato come vedere un esercito di soldati mandati allo sbaraglio ".

Ma al di là di questi problemi, altri possono aver contribuito alla diffusione del contagio.

" Noi avevamo segnalato una serie di criticità già da tempo, a partire dal ritardo dell'esecuzione dei tamponi e la refertazione degli stessi. È una cosa inaccettabile " dichiara a ilGiornale.it Arturo Antonio Oliva, presidente dell'ordine dei medici di Brindisi.

" A volte ci sono voluti anche cinque, sette, dieci giorni per avere i risultati dei tamponi, potete immaginare come i pazienti in attesa e ricoverati all'interno dell'ospedale rappresentano un rischio anche se teoricamente isolati ". Oliva usa un termine che non ci sfugge, " teoricamente " isolati. E praticamente? " Loro vengono seguiti dali operatori sanitari che non hanno le protezioni che dovrebbero avere quando vengono a contatto con possibili pazienti affetti dal virus ". Il problema, secondo Oliva, ruota tutto intorno al ritardo dei risultati dei tamponi e la mancanza dei dispositivi di protezione individuale.

" Ma non solo, l'ospedale Perrino archittettonicamente ha grosse difficoltà a separare gli spazi " tra quelli dedicati al Covid e le altre patologie. " Non c'era la possibilità di individuare un padiglione in cui isolare i pazienti positivi al virus, quindi la promiscuità è stato l'altro problema che continua ad esserci ancora oggi " continua Oliva. Anche se l'amministrazione cerca di individuare reparti più isolati di altri in cui poter ricoverare i pazienti affetti da Coronavirus, come ci dice il presidente dell'ordine dei medici, si devono comunque attraversare dei corridoi che si hanno in comune con altri reparti e "il virus rimane sulle superfici e viene trasportato e inquina tutti gli ambienti".

I problemi erano sotto gli occhi di tutti. Già il 24 marzo scorso, le organizzazioni sindacali Aanao - Anpo, Fials, Nuova Ascoti - Aaroi - Cimo, Fesmed - Cisl Medici, Cgil Medici, Fassid, Fimmg, Fimp, Snami, Uilm Medici e l'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Brindisi denunciarono sei aspetti che non andavano nel "Perrino". La denuncia fu mandata al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al direttore del dipartimento di promozione della salute e del benessere sociale della Regione Puglia, al direttore denerale della Asl di Brindisi, al prefetto e al procuratore della Repubblica.

Cosa non andava:



- Ritardo nella effettuazione e refertazione (fino a a 4/5 gg. di attesa a

fronte dei normali tempi di refertazione di poche ore) dei tamponi “Covid-19” , che

espone pazienti, operatori sanitari e la comunità ad altissimi rischi , nonché a

gravissimi problemi organizzativo-assistenziali;

- Mancanza di aree e percorsi distinti per pazienti sospetti /accertati “Covid 19”;

- Inadeguata fornitura , qualitativa e quantitativa, di DPI;

- Inosservanza delle linee di indirizzo regionali in tema di “Strategia di depistaggio e di

diagnosi di Covid 19 in ambiente assistenziale” ovvero isolamento immediato , con

contumacia , dei “contatti stretti” del caso accertato;

- Necessità di puntuale comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione dei

casi sospetti ed in quarantena da Covid 19, ai MMG e alle strutture ospedaliere;

- Impossibilità di dimettere/trasferire i pazienti guariti clinicamente ma non ancora

virologicamente negativizzati, con conseguente impossibilità ad accogliere nuovi

pazienti.