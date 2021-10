British Airways dice addio a "signore e signori" in nome di "formule neutre"

La compagnia aerea britannica di bandiera British Airways ha deciso di non fare pronunciare più a bordo dei propri voli degli annunci contenenti le parole " signore e signori " e di sostituire queste ultime " con termini di genere neutro ". La scelta dell'azienda britannica segue quindi le anaologhe decisioni prese dalle compagnie Lufthansa, EasyJet, Air Canada, Quantas, Delta e Japan Airlines. Tutte queste compagnie hanno giustificato il cambiamento in questione affermando di volere aderire pienamente " ai valori della diversità e dell'inclusione ".

British Airways, in particolare, aveva da tempo eliminato l'espressione " signore e signori " dai propri annunci diffusi nelle aree di imbarco all'interno degli scali. Oggi, la stessa azienda ha consigliato ai suoi piloti e ai propri equipaggi di cabina di smettere di riferirsi ai passeggeri a bordo con saluti pieni di vocaboli maschili e femminili e di sostituirli con espressioni non connotate in base al genere. La decisione della compagnia di bandiera britannica è stata dettata dall'esigenza di " assicurare che tutti i nostri clienti si sentano i benvenuti quando viaggiano con noi al fine di celebrare diversità e l'inclusione ".

La stampa britannica spiega quindi che l'azienda avrebbe optato per questo cambiamento politically correct alla luce delle mutate norme e convinzioni sociali e anche su impulso della necessità di " fare sentire i bambini più inclusi ", poiché una percentuale maggiore di famiglie con figli viaggia ormai in aereo in seguito all'allentamento delle restrizioni Covid.