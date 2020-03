Brusaferro (Iss): "Solo dopo dati di Pasqua potremo rivedere i divieti"

Le misure di distanziamento sociale, messe in atto per contenere la diffusione del virus, proseguiranno inalterate fino a Pasqua. Poi si vedrà. E per il dopo emergenza si valutano diverse ipotesi. Ma, avvisa in un'intervista a Repubblica Silvio Brusaferro, il presidente dell'Istituto superiore di Sanità (Iss), " la vita non tornerà come prima per un bel po' di tempo ".

" Il rallentamento c'è - ammette Brusaferro- Assistiamo a un appiattimento della curva, non ci sono ancora segnali di discesa ma va meglio. Le importanti misure che sono state adottate stanno mostrando i loro effetti ". Ma per capire se e come cambieranno le misure in vigore finora bisognerà aspettare i dati di Pasqua. Solo dopo " si potranno rivedere i divieti " e " stabilire come procedere ": " Più preciso non riesco ad essere perché su questi temi non è possibile dare una risposta secca, va vista l'evoluzione dell'epidemia ", precisa il presidente dell'Iss.

Perché la situazione possa dirsi migliorata, " dobbiamo osservare un aumento quotidiano dei casi inferiore a quello delle 24 ore precedenti per alcuni giorni consecutivi. Il numero delle nuove infezioni si deve quindi ridurre significativamente ". E avverte: " Per ottenere questo trend bisogna rispettare le misure del governo e fare anche molta attenzione all'isolamento dei positivi o dei loro contatti stretti. La sfida da una parte è certamente quella di garantire assistenza in ospedale a chi ne ha bisogno ma dall'altra è anche quella di occuparsi di chi ha pochi sintomi. Questi cittadini devono fare l'isolamento, a casa o in una struttura protetta ".