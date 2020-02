Burioni deluso dall'Europa: "Non riesce a gestire l'emergenza"

" Questa è una emergenza nazionale, perché non è limitata a una porzione di territorio come un terremoto. Perciò richiede un coordinamento ". Questa l'opinione di Roberto Burioni, che ha voluto esprimere la propria solidarietà " a tutti i medici e gli infermieri che lavorano in prima linea ". Qualcuno lo ha proposto come commissario straordinario, ma lui ha precisato: " È stato un politico, non ricordo nemmeno di quale partito. L’ho ringraziato per la stima, ma io sono più utile altrove ". Ovvero anche in televisione e sui social: effettivamente in un momento particolare " in cui serpeggia il panico " ha confessato di sentire il dovere di " usare i canali di fiducia che ho aperto con le persone in questi anni per compiere un’operazione di verità ".

Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il virologo ha ammesso che - piuttosto che il governo o gli enti locali - a deluderlo maggiormente è stata l'Europa: " Sono cresciuto con il mito degli Stati Uniti d’Europa. Vedere che non riesce a gestire neanche questa emergenza… Il virus non è una questione divisiva come i migranti ". A suo giudizio bastava " fissare una linea comune - stesse regole a Parigi e a Milano - e ci si sarebbe tranquillizzati l’un l’altro. Non si possono chiudere frontiere che non ci sono più ".

"Isolamento non è razzismo"

Pare che in Italia la situazione sia peggiore che altrove: " Da noi è sfuggito il paziente zero. Ma se troviamo più casi è perché ne cerchiamo di più ". Tuttavia va sottolineato che al momento non stanno emergendo focolai secondari: " Significa che la crisi è circoscritta ". Del Covid-19 si sa ancora poco, perciò ha colto l'occasione per invitare a non divulgare false conoscenze: " Il virus è passato dal pipistrello all’uomo, questo è sicuro ". Ciò che lo preoccupa è " la saturazione degli ospedali ".