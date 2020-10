Burioni lancia l'allarme: "Le cose cominciano a mettersi peggio"

Con l'incremento dei contagi rilevato quest'oggi (sono per l'esattezza 2548 i nuovi casi di positività al Coronavirus nelle ultime 24 ore), torna a parlare anche il virologo Roberto Burioni, che lancia l'allarme sulla sua pagina Twitter.

"Le cose cominciano a mettersi peggio. Vi prego, state attenti, mantenete le distanze, portate le mascherine, evitate luoghi affollati al chiuso, lavatevi le mani" , ha "cinguettato" questo pomeriggio il docente dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano. "Il virus è lì fuori, infettivo e nocivo come nella scorsa primavera. Dipende tutto da noi" .

Un vero e proprio monito, quello di Burioni, anche se a onor del vero il numero dei tamponi è incrementato ulteriormente del 7,9%. A preoccupare maggiormente è invece la crescita del rapporto tra il numero dei test ed i positivi da essi rilevati.

L'unica speranza, per il virologo, è la realizzazione di un vaccino efficace, come spiegato sulla pagina "Medical Facts" da lui curata. L'analisi è relativa ai risultati di quello in via di realizzazione da parte di "Moderna", società biotech statunitense. Un vaccino che, a differenza di quelli antinfluenzali, sembrerebbe efficace anche per gli anziani, che rientrano tra le categorie più colpite dal Coronavirus. "È stato appena pubblicato uno studio nel quale è stato studiato un piccolo numero di partecipanti (40) in parte di età tra i 50 e i 70 anni e in parte sopra i 70 anni. Ebbene, in tutti i pazienti la vaccinazione con mRNA-1273 (il vaccino che sta sviluppando Moderna) ha indotto la protezione di anticorpi in grado di neutralizzare il virus, che in generale sono correlati alla vaccinazione" , dichiara Burioni.

Una protezione che potrebbe arrivare pagando tuttavia il prezzo di effetti collaterali, "non lievissimi, ma comunque tollerabili" , aggiunge ancora il virologo. "Adesso bisogna vedere se queste premesse si tradurranno in una protezione concreta. È quello che stanno tentando di dimostrare gli studi in corso e attendiamo di giorno in giorno il risultato" .

Nel frattempo l'Italia deve continuare lungo la strada intrapresa, che l'ha portata a contenere una nuova diffusione del virus a differenza degli altri paesi europei, grazie al rispetto delle regole di distaziamento e prevenzione.

"È come l’Italia ai Mondiali del 2006: ha superato la Germania in semifinale giocando una magnifica partita. Adesso si va in finale dove c’è la squadra più forte del mondo. Certo, il risultato non è al sicuro: ma se si è in finale significa che si può vincere, chi ha perso in semifinale è già a casa" , spiega Burioni su "Medical Facts". "Noi siamo invece in campo. Incrociamo le dita e prendiamo tutte le precauzioni: ci serve ancora qualche settimana o mese per sapere se il vaccino funziona o meno. E se funziona per il virus saranno guai" , conclude.