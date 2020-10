Coronavirus, un'impennata di contagi. Oggi 2.548 nuovi casi. ​Non succedeva da aprile

Gli ultimi dati del bollettino sulla pandemia di coronavirus, aggiornati a oggi, giovedì 1 ottobre, parlano di 2.548 nuovi positivi e 24 morti. Dall’inizio sono almeno 317.409 i soggetti che hanno contratto il virus. Fino a oggi i deceduti per Sars-Cov-2 sono stati 35.918, +0,1% rispetto a ieri. I pazienti dimessi sono 228.844 (+1.140, +0,5%; ieri +1.198).

Oltre 118mila i tamponi effettuati

Coloro che al momento risultano essere positivi sono 52.647 (+1.384, +2,7%; ieri +633). Il numero sale a 317.409 se vengono contati anche i morti e i guariti, ovvero tutti coloro che sono stati trovati positivi al coronavirus dall’inizio dell’epidemia fino a oggi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 118.236, 12.672 in più rispetto a ieri, quando erano stati 105.564. Le persone sintomatiche che sono state ricoverate in ospedale sono 3.097 (+50, +1,6%; ieri -1), di queste, 291 nei reparti di terapia intensiva (+11, +3,9%; ieri +9). La regione maggiormente colpita è il Veneto, che nelle ultime 24 ore ha registrato +445 casi positivi.

La situazione nelle varie Regioni

Ecco i casi totali suddivisi per Regione. Nel conteggio si contano i soggetti risultati positivi al coronavirus dall’inizio dell’epidemia, compresi i morti e i guariti. In Lombardia 107.051 (+324, +0,3%; ieri +201). In Emilia-Romagna 35.414 (+103, +0,3%; ieri +101). In Piemonte 35.512 (+110, +0,3%; ieri +170). In Veneto 27.896 (+445, +1,6%; ieri +155). Le Marche 7.983 (+28, +0,3%; ieri +23). La Liguria 13.446 (+111, +0,8%; ieri +51). In Campania 13.132 (+390, +3,1%; ieri +287). Toscana con 14.971 (+144, +1%; ieri +120). Sicilia 7.274 (+156, +2,2%; ieri +170). Nel Lazio 16.740 (+265, +1,6%; ieri +210). Friuli-Venezia Giulia 4.723 (+57, +1,2%; ieri +28). Abruzzo 4.449 (+30, +0,7%; ieri +23). Puglia 7.900 (+114, +1,5%; ieri +99). Umbria 2.500 (+46, +1,9%; ieri +46). Bolzano 3.568 (+29, +0,8%; ieri +17). Calabria 2.002 (+17, +0,9%; ieri +18). Sardegna 3.996 (+96, +2,5%; ieri +51). In Valle d’Aosta 1.315 (+1, +0,1%; ieri +6). Trento 6.040 (+48, +0,8%; ieri +37). Molise 656 (+1, +0,1%; ieri +6) e Basilicata 841 (+33, +4,1%; ieri +32).

Per quanto riguarda invece il numero dei morti per ogni Regione, dall’inizio dell’epidemia in Lombardia 16.960 (+5, ieri +4), in Emilia-Romagna 4.484 (0 nuovi decessi, come ieri), in Piemonte 4.165 (+1, ieri +1), in Veneto 2.183 (+5, ieri +1) Marche 990 (0 nuovi decessi, come ieri), in Liguria 1.608 (+4, ieri +1) Campania 463 (0 nuovi decessi, come ieri), in Toscana 1.165 (+1, ieri nessun nuovo decesso), in Sicilia 312 (+1, ieri +1), nel Lazio 923 (+5, ieri +5), in Friuli-Venezia Giulia 351 (0 nuovi decessi, come ieri), in Abruzzo 481 (0 nuovi decessi, come ieri), in Puglia 596 (+1, ieri +3), in Umbria 85 (0 nuovi decessi, come ieri), Bolzano 292 (0 nuovi decessi, come ieri), Calabria 100 (0 nuovi decessi, come ieri), Sardegna 155 (+1, ieri +3), Valle d’Aosta 146 (0 nuovi decessi, come ieri), Trento 406 (0 nuovi decessi, come ieri), in Molise 24 (0 nuovi decessi, come ieri). Infine, in Basilicata 29 (0 nuovi decessi, come ieri).