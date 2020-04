Follia in coda al supermercato Straniero ferisce tre poliziotti

Ha molestato i clienti in fila davanti ad un supermercato nel pieno centro di Busto Arsizio, chiedendo insistentemente del denaro, poi ha aggredito alle spalle un uomo che aveva osato rimproverarlo, infine si è scagliato contro gli agenti della polizia locale, mandandone 3 al pronto soccorso prima di venire infine fermato.

Il responsabile è un extracomunitario di 30 anni, finito in manette con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale ed ora detenuto dietro le sbarre di una cella di sicurezza della caserma dei carabinieri di Busto Arsizio, che sono dovuti anch'essi intervenire in supporto dei colleghi della locale in difficoltà.

Come riferito dalla stampa locale, i fatti si sono svolti durante la serata di ieri, mercoledì 1 aprile, nei parcheggi della Coop in pieno centro. Sono all'incirca le ore 18:30, ed in fila all'esterno ci sono numerosi clienti in paziente attesa del proprio turno per fare la spesa, una scena che si ripete quotidianamente da quando è scattata l'emergenza Coronavirus. Tutti mantengono le distanze di sicurezza minime previste tranne un individuo, vale a dire un extracomunitario di 30 anni il quale, in preda ai fumi dell'alcol, inizia a molestare i presenti per ottenere del denaro. Sprovvisto di guanti e di mascherine, lo straniero viola le distanze di sicurezza fregandosene di chiunque, si avvicina ai clienti in fila e li tocca, provocando così più di qualche malumore tra i presenti.

Solo uno di questi ultimi, tuttavia, trova il coraggio di intervenire in modo più diretto e rimprovera l'africano, chiedendogli di allontanarsi vista la situazione di emergenza sanitaria in atto. Un gesto che l'extracomunitario non dimentica, tanto che attende al varco l'uomo che aveva osato rimproverarlo all'uscita del punto vendita. Quando infatti il cliente, dopo essere entrato alla Coop, ne esce carico di buste della spesa, lo segue alle spalle fino all'auto, per poi aggredirlo nel momento in cui inizia a caricare il tutto all'interno del cofano.

Anche se colto alla sprovvista, l'uomo ha reagito nei confronti del violento straniero e ne è nata una colluttazione. Una scena che è stata fortunatamente notata da una pattuglia della polizia locale di Busto Arsizio, accorsa prontamente. Senza farsi alcun problema, il 30enne si è scagliato con veemenza anche contro i poliziotti, colpendoli con forti pugni. Non è andata meglio agli uomini in divisa di una seconda pattuglia delle locale, intervenuti in supporto dei colleghi in difficoltà. Al termine delle complesse operazioni di fermo, come riferito dalla stampa locale, sono in tutto tre gli agenti ad aver avuto necessità di ricorrere alle cure del pronto soccorso. Fondamentale anche l'intervento dei locali carabinieri, che hanno fatto scattare le manette ai polsi del facinoroso.

"Un enorme grazie e un elogio sincero alla nostra polizia locale, sempre sul “pezzo”, come si dice in questi casi, senza mai arretrare di un millimetro nonostante l’emergenza in corso che ha raddoppiato i rischi, già alti, e il lavoro" , commenta l’assessore alla Sicurezza Massimo Rogora, come riferito da "Malpensa 24".

Lo straniero è ora in attesa di giudizio direttissimo.