Dopo la cacciata dall'Aula, Sgarbi si regala un giro in Vespa senza casco

" Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve McQueen ", cantava Vasco Rossi in una delle sue canzoni più celebri, che oggi potrebbe essere utilizzata come tappeto per le "imprese" di Vittorio Sgarbi, che in poche settimane è passato da essere stato soccorso in mare in Albania a essere portato via di peso dalla Camera. L'ultimo episodio che lo vede protagonista è stato immortalato dal suo assistente, mentre il critico d'arte era impegnato in uno dei suoi tanti tour italiani di scoperta e racconto di mostre e opere d'arte. Dov'è la peculiarità? Nel fatto che Sgarbi fosse il passegero di una Vespa e che non indossasse il casco.

Le immagini del parlamentare trascinato via dall'aula di Montecitorio hanno fatto il giro del web e poi del mondo. La sua forzosa espulsione dopo la lite con le sue colleghe è stata oggetto di discussione per un'intera settimana. Non pentito di ciò che ha detto, Vittorio Sgarbi questa mattina è tornato in Aula, non prima di essersi paragonato a un'opera d'arte, un moderno " Cristo di Raffaello ", come lui stesso si è definito. A una settimana di distanza, l'onorvole Sgarbi è pronto a riprendere il suo scranno a Montecitorio ma prima si è voluto regalare un'escursione spericolata nelle campagne lombarde a bordo di una Vespa