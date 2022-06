Un cadavere nell'auto carbonizzata: giallo nell'Alessandrino

Un enigma dentro l'enigma quello di Sale, in Alessandria. Da lunedì 20 giugno Norma Megardi, un’ex insegnante di inglese di 75 anni, è scomparsa nel nulla. Alcune ore dopo la sparizione la sua auto è stata trovata in un boschetto della zona distrutta dalle fiamme. Gli inquirenti hanno poi scoperto, a seguito di attente analisi, che al suo interno era presenti anche resti umani. Le indagini stanno andando avanti per capire se il cadavere appartiene alla donna e cosa sia successo quel giorno.

La scoperta e i sospetti

La 75enne è stata cercata in lungo e in largo, anche tra i terreni appartenenti alla famiglia della docente. È proprio in uno di questi che i militari hanno trovato l'Opel della scomparsa. Dopo le necessarie verifiche, la scientifica ha scoperto anche un corpo non ancora identificato sul sedile posteriore. Portato in laboratorio sarà il Dna a stabilire l'identità della vittima che risulta irriconoscibile.

Le prime analisi hanno portato gli investigatori a partorire l'idea che l'Opel non sia arrivata lì guidata dalla donna, dato il percorso sconnesso. Molto più plausibile che qualcuno l’abbia portata con all’interno il corpo già senza vita. Per questo motivo l'ipotesi più accreditata è che il cadavere sia dell'ex insegnante precedentemente uccisa.

Al momento l'intera area si trova sotto sequestro e anche la zona limitrofa è stata soggetta a indagini. Indiscrezioni hanno parlato soprattutto di una cascina.

Il terreno che circonda l'abitazione appartiene alla donna e da tempo era stato preso in affitto da altre persone. Pare però che gli affittuari fossero in ritardo con i pagamenti. Un debito di 2600 euro. Possibile movente dell’omicidio? In quel contesto potrebbero essere maturate controversie sulla locazione dei fondi. Oltre alla relativa documentazione della proprietà, i carabinieri hanno sequestrato diversi oggetti e tracce che potrebbero costituire fonte di prova. Al momento, però, non ci sono indagati e non è escluso l'incidente anche se resta pista minoritaria.

Le ultime immagini della donna la riprendono mentre transita proprio vicino alla cascina, in un bivio. Ascoltati il marito, Orio Andrini e il figlio cantante lirico Victor, pare che la docente facesse spesso quel tragitto per dare da mangiare ai cani che si trovavano in un fabbricato sempre di sua proprietà.