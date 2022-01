La strana caduta dal tetto uccise il prof, riaperto il caso: chi è sotto accusa

Mauro Pamiro, 44 anni, musicista e professore di informatica all'istituto Galilei di Cremona, fu rinvenuto cadavere in un cantiere edile la mattina del 29 giugno 2020. Per la procura " si lanciò dal tetto " ma il gip del tribunale di Cremona, Giulia Masci, vuole vederci chiaro sulle circostanze del decesso respingendo l'archiviazione del caso. La moglie del 44enne, Debora Stella, è indagata con l'ipotesi di omicidio.

I fatti

La notte del 29 giugno 2020 Mauro Pamiro uscì dalla villetta di via Biondini, a Cremona, e imboccò via Camporelle in direzione del cantiere edile. Secondo la procura, il 44enne si arrampicò sul tetto di una palazzina in costruzione salvo poi decidere di lanciarsi nel vuoto. Durante la caduta, impattò contro un frammento di tegola intriso di sangue ritrovato accanto al cadavere. Ma i genitori della vittima, mamma Marisa e papà Franco, non credono all'ipotesi del suicidio ritenendo plausibile la pista delittuosa. Non ne è convinta nei il gip del Tribunale di Cremona che ha chiesto agli inquirenti ulteriori approfondimenti sulla vicenda.

Le indagini sulla moglie

Le nuove indagini si concentreranno sulla moglie di Mauro Pamiro, Debora Stella, indagata con l'ipotesi di omicidio. Quando gli investigatori effettuarono un sopralluogo nella villetta di via Biondini, nell'immediatezza della tragedia, Debora era in stato confusionale. Dapprima si accusò del delitto poi ritrattò. Raccontò di essersi difesa dal marito - che a suo dire avrebbe tentato di violentarla - sferrandogli una bastonata in testa. Quindi immediatamente dopo affermava di " averlo ucciso ". Gli esami autoptici hanno riscontrato lesioni (non mortali) nel punto in cui la donna sostiene di avrer colpito il marito. Fatto sta che, quel giorno, Debora Stella fu sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio e ricoverata in pischiatria.

I nuovi accertamenti