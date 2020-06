"Calabria terra di mafia e terremoti", bufera su sito easyJet

La bellissima regione Calabria non è proprio trattata benissimo sul sito della compagnia aerea easyJet. Se infatti si va a dare un’occhiata, alla voce Lamezia, sede del principale aeroporto regionale, appare una frase a dir poco infelice. “Per un assaggio autentico della vivace vita italiana niente di meglio della Calabria. Questa regione soffre di un'evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti e la mancanza di città iconiche come Roma e Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram". Non proprio lusinghiera come descrizione per una terra che di storia e di cultura ne ha eccome, e di bellissime città anche. Subito dopo che il link ha iniziato a girare per internet, non si sono certo fatte attendere le proteste.

Le reazioni in difesa della Calabria

Immediata la reazione di Wanda Ferro, parlamentare di FdI, che ha parlato di una gravità senza precedenti. " Una cartolina del tutto falsa e piena di assurdi pregiudizi, che ha l'effetto di danneggiare l'immagine di una regione che non solo può offrire ai visitatori un immenso patrimonio di tesori naturalistici, culturali e identitari, quanto oggi è una terra completamene libera dal Covid, ed è pronta ad accogliere in sicurezza turisti e viaggiatori grazie anche all'ottimo lavoro messo in campo dalla presidente Jole Santelli e dall'assessore al Turismo Fausto Orsomarso”.

Ferro ha inoltre aggiunto che la Calabria è capace di offrire esperienze di viaggio rare e inimitabili. Ha sottolineato anche che la descrizione fatta dalla compagnia aerea britannica è totalmente lontana dalla realtà, offensiva e che non può “essere semplicemente frutto della superficialità, dell'ignoranza o degli incubi di chi ha redatto il testo. Il danno all'immagine della Calabria da parte di Easyjet è evidente, e rischia di avere ingiuste ripercussioni sulle attività turistiche. Per questo andrebbe sospeso immediatamente ogni eventuale rapporto della Regione con la compagnia aerea e andrebbero valutate possibili azioni risarcitorie".

Su Twitter anche Ernesto Magorno, senatore di Italia Viva, ha voluto rincarare la dose usando “una sola parola per EasyJet: Vergogna! La Calabria è una terra meravigliosa con persone eccezionali. La Calabria è una terra che accoglie e, con buona pace di chi scrive il contrario, è una regione che non soffre di assenza di turisti. EasyJet deve chiedere scusa e, prima di scrivere di Calabria, dovrebbe documentarsi meglio".