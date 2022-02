Calano i contagi. Ma due regioni sono a rischio: ecco quali

La curva epidemica in Italia continua a scendere con un miglioramento quasi totale di tutti i parametri: dai contagi all'indice Rt, l'ultima settimana ha visto un'ulteriore frenata della pandemia. Gli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità, infatti, parlano di un'incidenza di 672 casi ogni 100mila (11-17 febbraio) rispetto ai 962 ogni 100mila di appena sette giorni fa. L'Rt medio è passato a 0,77, in calo rispetto alla settimana precedente che era pari a 0,89.

Cosa succede negli ospedali

La cosa più importante è che il calo si registra anche negli ospedali con un indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero pari a 0,79 (0,78-0,81) all'8 febbraio rispetto allo 0,86 (0,85-0,88) del 1° febbraio. Ancor più importante è il calo dei ricoveri: il tasso di occupazione in terapia intensiva è del 10,4% (rilevazione giornaliera del ministero della Salute al 17 febbraio) rispetto al 13,4% del 10 febbraio, mentre il tasso di occupazione delle aree mediche è del 22,2% rispetto al 26,5% della scorsa settimana.

Le due Regioni a rischio

A fronte di un miglioramento generalizzato, l'incidenza dei nuovi contagi Covid-19 nell'ultima settimana ha raggiunto i livelli più alti nella Provincia autonoma di Bolzano (1061,2 casi ogni 100mila abitanti) e nelle Marche (1025,8 casi per 100mila). I valori più bassi, invece, sono stati registrati in Valle d'Aosta (328,5 nuovi contagi ogni 100mila) e Lombardia (408,2). A livello nazionale, come detto, l'incidenza è 672. Gli esperti, comunque, invitano a non abbassare la guardia giudicando questi valori " comunque ancora alti, dal momento che il valore soglia indicato per poter garantire il tracciamento corrente dei casi è stabilito a 50 casi per 100mila abitanti ". A parte queste due, l'Iss ha scritto che " Cinque Regioni sono a rischio moderato mentre le altre 14 a rischio basso ". In 12 tra Regioni e Province autonome, invece, viene riportata almeno una singola allerta di resilienza, due le Regioni con "molteplici" allerte.

Per quanto riguarda il calo generale osservato dal 9 al 15 febbraio dei nuovi casi Covid-19, per la terza settimana consecutiva si è registrata una netta inversione di tendenza con 440 mila positivi in meno, in pratica il 32,3% rispetto alla settimana precedente. Il crollo si spiega sia con un minor numero di tamponi ma soprattutto con una ridotta circolazione del virus che, sebbene sia ancora alta, è lontanissima dai livelli record di appena un mese fa.

Cosa succede con il tracciamento