Calano i contagi (ma con meno tamponi). Forte incremento di guariti

Sono 25.271 i nuovi contagi di lunedì 9 novembre, contro i 32.616 di ieri, ma con 147.725 tamponi, quasi 44mila meno di ieri e quasi 90mila meno del record raggiunto la scorsa settimana. Resta stabile la percentuale positivi/tamponi, dal 17,06% di ieri al 17,1 di oggi. Aumentano i decessi, 356 (ieri erano 331), per un totale di 41.750 vittime. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. In terapia intensiva sono 100 in più (ora 2.849), quelli ordinari salgono di 1.196 (ora 27.636). Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 345.289, 10.215 in più rispetto a ieri.

LOMBARDIA

In Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.777 nuovi casi di coronavirus, con il totale che adesso sale a 276.531. Si tratta di una flessione rispetto ai 6.318 nuovi positivi registrati ieri, un dato che pero' riflette anche il minor numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore e pari a 21.121 a fronte dei 38.188 del giorno precedente.

CALABRIA

Oggi in Calabria ci sono stati 4 morti, 14 guariti e 443 nuovi casi positivi al Coronavirus (nuovo record regionale) su 2.196 persone sottoposte a tampone. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 20,1% dei soggetti sottoposti a test, dato più alto dall’inizio della pandemia in Calabria, per la prima volta superiore anche rispetto alla media nazionale (che oggi è del 17,10%).

EMILIA ROMAGNA

In Emilia Romagna si registrano 2.025 nuovi positivi, di cui 829 asintomatici, su un totale di 12.471 tamponi eseguiti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 16,2%. Nelle ultime 24 ore si rilevano 8 nuovi decessi. Crescono sia i pazienti ricoverati in terapia intensiva arrivati a 204, più dieci rispetto a ieri, sia quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 1.939 in totale con un aumento di 103 persone.

LIGURIA

Sono 538 i nuovi positivi di oggi in Liguria (349 nell'area di Genova), a fronte di 3.130 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In totale i tamponi effettuati da inizio emergenza sono 489.301 e i positivi 36.968. Gli ospedalizzati sono attualmente 1.479 (+64 rispetto a ieri), di cui 92 in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono 11.242 (+249). 21 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale da inizio emergenza di 1.937 vittime.

VENETO

Sono 2.223 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano Così il totale dall'inizio pandemia il 21 febbraio scorso a 81.492 casi. Si segnalano inoltre 21 decessi in più rispetto a ieri, per Un totale di 2.595. Negli ospedali si registrano 113 nuovi ricoveri nei reparti non critici (per un totale 1.580), e 10 nuovi pazienti nelle terapie intensive, per un totale di 203.

LAZIO

Diminuiscono i nuovi positivi nel Lazio. "Oggi, su oltre 22mila tamponi, si registrano 2.153 casi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 2.489 su oltre 24mila tamponi eseguiti. Per quanto riguarda i decessi, sono 16, esattamente come ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono invece 241.

UMBRIA

Salgono a 10.001 i casi di pazienti attualmente positivi in Umbria. Rispetto a ieri, quando il numero dei contagiati era di 9.805, si registrano 196 nuovi positivi e 9 decessi. Lo si apprende dal monitoraggio pubblicato sul sito della Regione.

VALLE D'AOSTA

Sono 94 i nuovi casi di positività rilevati in Valle d'Aosta per un totale di 4.336 casi positivi totali. Con i due decessi di oggi sale invece a 207 il numero delle vittime. Lo rende noto la Regione.

PUGLIA

Sono 730 i nuovi casi di Covid registrati in Puglia, a fronte di 103 test per l'infezione effettuati. I casi sono così suddivisi: 276 in provincia di Bari, 62 in provincia di Brindisi, 81 nella Bat, 155 in provincia di Foggia, 98 di Lecce, 54 Taranto, 4 casi di residenti fuori regione. Sono stati registrati 7 decessi in provincia di Bari Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 605.356 test e risultate positive 28.431 persone. 7.774 sono i pazienti guariti. 17.813 sono i casi attualmente positivi.

TOSCANA

In Toscana sono 65.190 i casi di positività al Coronavirus, 2.244 in più rispetto a ieri (1.780 identificati in corso di tracciamento e 464 da attività di screening). I nuovi casi sono il 3,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 6,6% e raggiungono quota 19.116 (29,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.227.725, 13.690 in più rispetto a ieri. Sono 7.135 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 31,5% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.269 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 44.480, +2,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.776 (76 in più rispetto a ieri), di cui 234 in terapia intensiva (8 in più). Si registrano 33 nuovi decessi: 17 uomini e 16 donne, con un'età media di 82,4 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 2.244 casi odierni è di 45 anni circa.

SICILIA

Ancora 27 morti e 1.023 nuovi casi. Questo il bilancio dell’emergenza coronavirus in Sicilia. I tamponi sono stati 8.458, per una percentuale di positivi del 12%, in netto calo rispetto a quella di ieri (16%). Altri 10 i ricoveri in terapia intensiva (da 177 a 187), da record il numero dei guariti: 524.



FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 320 nuovi contagi (2.324 tamponi eseguiti) e 5 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 15.048, di cui: 4.594 a Trieste, 5.984 a Udine, 2.709 a Pordenone e 1.579 a Gorizia, alle quali si aggiungono 182 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 7.929. Salgono a 46 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 319 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 456, con la seguente suddivisione territoriale: 227 a Trieste, 113 a Udine, 104 a Pordenone e 12 a Gorizia. I totalmente guariti sono 6.663, i clinicamente guariti 97 e le persone in isolamento 7.467.

ABRUZZO

Sono complessivamente 15143 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 625 nuovi casi (di età compresa tra 6 mesi e 96 anni). Dei nuovi casi, 208 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 106, di cui 29 in provincia dell'Aquila, 16 in provincia di Pescara, 18 in provincia di Chieti, 43 in provincia di Teramo. (Il totale risulta inferiore di 1 unità in quanto è stato eliminato un caso risultato duplicato). Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 602 (di età compresa tra 56 e 92 anni, 2 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Chieti). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 4669 dimessi/guariti (+77 rispetto a ieri).