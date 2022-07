Calci e pugni in palestra: l'aggressione choc di un 50enne a una 25enne

Quanto accaduto in una palestra di Pescara, ricostruito dal quotidiano Il Centro, ha dell'incredibile. Non si conoscono ancora i dettagli, ma pare che all'interno del centro fitness sia scoppiata una rissa tra una donna di 25 anni e un uomo di 50. Probabilmente uno scontro per futili motivi, che ha portato a una rissa vera e propria, con l'uomo che si è scagliato violentemente contro la ragazza, prima colpendola con un manubrio all'altezza del collo. Successivamente, la donna è riuscita a spostarsi ma l'uomo l'ha raggiunta atterrandola con un pugno. Rapido l'intervento di un istruttore, che non ha gli ha però impedito di sferrare un calcio alla donna. L'ultimo atto di questa aggressione è il lancio di un manubrio contro la ragazza, che fortunatamente riesce a schivarlo.

Ciò che accade dopo non è visibile nelle immagini della telecamera di sorveglianza ma viene ricostruito dal quotidiano locale. La ragazza, infatti, riesce ad allontanarsi dall'uomo e va a cercare riparo in una stanza della palestra in cui si trova una piccola cucina. L'uomo se ne accorge e dopo aver afferrato una spranga di ferro, probabilmente uno dei manubri della sala pesi, si dirige in quella direzione. Prima minaccia gli altri avventori, che scappano, poi raggiunge il bar e riesce a bloccare l'uscita dalla stanza con la spranga, impedendo alla ragazza di uscire. Comprensibilmente in preda al panico, donna urla e chiede aiuto mentre qualcuno da fuori cerca di liberarla. Tutto questo è accaduto in pochi minuti e nel frattempo sul luogo sono intervenuti i carabinieri che, dopo aver liberato la donna, hanno accompagnato il suo aggressore in caserma.

La ragazza è stata precauzionalmente ricoverata in ospedale per valutare i danni derivanti dall'aggressione ma le sue condizioni non sembrano gravi. L'uomo, invece, è stato denunciato sia dalla donna che dal titolare della palestra, che ha chiesto venga applicato un provvedimento di sicurezza che lo tenga lontano dalla sua struttura. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri, che stanno sentendo i testimoni, per capire cosa possa essere accaduto in quei frangenti.