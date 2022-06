"Ti aspettiamo...". Scatta la sfida a Briatore

Dopo settimane di tensioni e battibecchi, una mossa per mettere a tacere le polemiche. Flavio Briatore è finito nel mirino della critica per i prezzi della sua pizzeria, “Crazy pizza”, e per alcune dichiarazioni legate alla pizza napoletana. Attacchi frontali, tranchant. Ma l’Associazione Verace Pizza Napoletana tende la mano all’imprenditore: pronto per lui un invito alle “Olimpiadi” della pizza.

L’unico obiettivo dell’associazione è tutelare la qualità e l’immagine della pizza italiana nel mondo, ha spiegato il presidente Antonio Pace. “È interessante la proposta di Briatore di creare un brand internazionale della pizza” , le sue parole riportate da Il Tempo: “Ma facciamo notare che la nostra associazione è impegnata nella tutela e nella rappresentanza di questo cibo nel mondo già dal 1984, con tanto di rigoroso disciplinare”.

Pace ha dunque invitato Briatore alle Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana – in programma dal 3 al 6 luglio a Napoli – per un confronto pacato e amichevole, ma non solo. “Se poi vuole portare uno dei suoi pizzaioli per una bella sfida a base di buone pizze, noi non abbiamo alcun pregiudizio e siamo certi che ci divertiremo” , la conferma del presidente di AVPN, sottolineando che la pizza rappresenta un elemento di aggregazione culturale a livello mondiale: “Non è un caso che siano arrivate richieste da tutti i continenti per partecipare, sia da grandi professionisti da lungo tempo nel settore, che da appassionati amatori della pizza”.