Caldo africano sull'Italia: in arrivo temperature sopra i 30°C

L'estate inizia a scaldare i motori anche se manca ancora un mesetto al suo debutto ufficiale (estate meteorologica 1° giugno, astronomica 21): la prima ondata di caldo africano è in arrivo sul nostro Paese a partire da mercoledì e almeno fino a tutto il fine settimana con temperature massime che in alcuni casi potrebbero anche superare i 30°C.

Anticiclone in rinforzo

Come mostra l'attuale situazione fotografata dal satellite, però, il Mediterraneo è ancora alle prese con il vortice che nello scorso week-end ha impegnato praticamente tutta Italia con piogge, acquazzoni e temporali. I fenomeni si stanno concentrando adesso specialmente al Sud e sulle Isole Maggiori dove piove e fa abbastanza fresco per il periodo nelle zone maggiormente colpite e con i cieli con più nubi che schiarite. Va meglio al Nord dove i cieli sono in gran parte poco nuvolosi anche se nubi residue sono presenti sull'arco alpino e al Nord-ovest. Entro la giornata di domani, martedì 10 maggio, un campo di alta pressione in espansione dal Nord Africa farà tornare il bel tempo ovunque.

Aria calda, primi 30°C

Come spiegano gli esperti, non sarà soltanto la classica alta pressione con cieli sereni e assenza di piogge ma avrà un importante contributo di aria calda decisamente fuori stagione per essere ancora nella prima parte del mese di maggio: massime di 30°C o anche superiori si toccheranno da mercoledì sui fondivalle alpini, in Val Padana e sulla Toscana. Saranno queste le aree che risentiranno maggiormente dell'alito caldo che catapulterà quelle zone come fossimo in piena estate. Ancora meno caldo, paradossalmente, al Sud dove il vortice richiamerà annuvolamenti ma le massime saliranno ovunque sopra i 22-24°C. Visto il periodo, durante la sera e in nottata le temperature scenderanno anche di parecchi gradi rispetto alle ore centrali della giornata grazie all'inversione termica nelle zone con cieli sereni e assenza di vento.

La tendenza per il week end

Se tutto sarà confermato anche dai prossimi aggiornamenti dei modelli matematici, il primo anticipo d'estate del 2022 ci dovrebbe tenere compagnia anche nel fine settimana anche se potrebbe esserci un leggero ridimensionamento delle temperature massime a causa di deboli infiltrazioni fresche da nord. Non cambierà nulla a livello meteo, però, perché le piogge saranno praticamente assenti ovunque a parte qualche isolato acquazzone sui monti appenninici durante le ore più calde. Per aspettare un'inversione di tendenza, probabilmente, dovremo aspettare la settimana prossima quando l'anticiclone africano potrebbe ritirarsi più a sud aprendo la strada a una fase più dinamica e con temporali pomeridiani a spasso per la penisola. Vista la distanza temporale, saranno necessari ulteriori aggiornamenti.