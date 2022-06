Arriva un caldo da record: cosa accadrà domani

L'anticiclone africano che si è abbattuto sull'Italia prolungherà la prima ondata di caldo dell'estate anche nella prossima settimana. Lunedì sono attese temperature record in molte città del Nord con picchi fino a 37° C a Milano e Torino. Il tempo sarà pressoché stabile e soleggiato ovunque salvo temporanei annuvolamenti sui rilievi alpini.

Caldo record a Milano

Persiste l'ondata di caldo anomalo in Lombardia dove, da circa una settimana, si registrano temperature al di sopra della media stagionale. L'afa e l'evata umidità stanno costringendo moltissime persone ad utilizzare i climatizzatori, condizione che sta ingeneranno continui blackout nel centro storico del capoluogo meneghino. Basti pensare che i consumi energetici sono aumentati del 10% in meno di 24 ore, il 25% in più rispetto a una settimana prima e il 35% in più di un mese fa. Nel tentativo di trovare ristoro, ieri, i milanesi hanno affollato le piscine del centro balneare Romano.

Le previsioni per domani

Per la giornata di lundì sono attesi picchi compresi tra 34-37° C mentre saranno in lieve calo a partire da martedì. " Le condizioni metereologiche sulla Lombardia - si legge nel bollettino di Arpa Lombardia - sono influenzate da un promontorio subtropicale che mantiene condizioni di stabilità atmosferica e determina un'ondata di caldo sulla regione ". Le probabilità di precipitazioni in pianura risultano assenti fino a metà settimana mentre c'è il rischio di qualche addensamento sui rilievi alpini e prealpini del settore occidentale. I venti saranno pressoché deboli e a prevalente regime di brezza.

Il meteo sul resto d'Italia

Non cambia la situazione metereologica per le altre Regioni italiane. A metà settimana è atteso il ritorno dell'anticlone "Caronte" che farà schizzare le temperature oltre la media stagionale con picchi i 38-40° C. Nella giornata di oggi, a Sud ci sarà ancora qualche nube su Sicilia ionica e bassa Calabria ma poi, già dal primo pomeriggio, seguiranno ampi rasserenamenti. Il cielo è in prevalenza sereno sul resto del meridione. Le temperature sono in lieve calo sulle aree costiere occidentali ed in generale aumento altrove. Al centro e sulla Sardegna le condizioni climatiche restano invariate con cielo prevalentemente sereno. Infine, al Nord, si registrano condizioni di tempo stabile e soleggiato salvo temporanei annuvolamenti sui rilievi alpini confinali.