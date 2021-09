Calendario scolastico 2021-2022: primo e ultimo giorno di scuola, vacanze e ponti

Il calendario scolastico per l’anno 2021-2022 è ufficiale: per molti studenti la prima campanella dell’anno è già suonata, lunedì 13 settembre, per altri ancora no. Le lezioni hanno preso avvio in dieci Regioni e gli studenti continueranno nel corso di settembre a tornare sui banchi di scuola.

Nonostante la scuola sia appena iniziata, o deve ancora iniziare, c’è chi già pensa alle prossime ferie guardando alle vacanze scolastiche 2021-2022 per l’organizzazione. Tra Natale, Pasqua, Carnevale e giorni di sospensione, con il calendario scolastico completo è già possibile sapere quali saranno vacanze e ponti scuola 2021-2022. Le vacanze e i ponti, come spiega Money.it, dipendono dal calendario scelto in autonomia dalle singole Regioni.

Ma, al di là delle vacanze di Natale, Pasqua e Carnevale, e dei giorni di inizio e fine scuola - stabiliti direttamente e in autonomia dalle Regioni - in occasione di alcune festività tutte le scuole d’Italia chiuderanno le loro porte, proprio come accade ogni domenica.

Questi i giorni in cui, poiché è festa, tutte le scuole saranno chiuse durante l’anno scolastico 2021-2022:

- lunedì 1° novembre 2021: Tutti i Santi;

- mercoledì 8 dicembre 2021: Immacolata;

- lunedì 25 aprile 2022: Festa della Liberazione;

- giovedì 2 giugno 2022: Festa della Repubblica;

- festa del santo Patrono, la cui data varia di città in città.

Il 1° maggio nel 2022 cade di domenica, giorno in cui le scuole sono già chiuse; mentre i giorni di festa del 25 e 26 dicembre 2021, 1° e 6 gennaio 2022, 17 aprile (Pasqua) e 18 aprile (Lunedì dell’Angelo), sono inseriti rispettivamente nelle vacanze di Natale e nelle vacanze di Pasqua indicate opportunamente nei calendari scolastici di ciascuna Regione.