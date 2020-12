Cambiano i test per la definizione dei nuovi casi di coronavirus

Il nuovo anno comincerà nel segno della pandemia ma con una speranza in più, quella del vaccino che entro la fine del 2021 potrebbe portare alla tanto agognata immunità di gregge. Entro pochi giorni ci potrebbero essere alcune novità anche dal punto di vista diagnostico, che potrebbe portare a nuovi standard per la definizione di un caso. Lo annuncia Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, a margine dell'ultimo report di analisi dell'epidemia, il 33esimo da quanto è iniziato l'incubo del coronavirus.

" In questi giorni stiamo lavorando su una circolare che modifica la definizione di caso: European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) introduce, insieme al test molecolare, anche il test antigenico per quanto riguarda la conferma di caso. Quindi stiamo lavorando anche a raccomandazioni che cambiano sostanzialmente le modalità d'uso dei test antigenici, rivedendo le vecchie raccomandazioni ", ha detto Rezza. Un cambiamento importante che potrebbe snellire la filiera diagnostica e, quindi, permettere una più rapida comunicazione dei casi e il conseguente miglioramento del sistema di monitoraggio. " Certamente i test molecolari rimangono il gold standard in termini di sensibilità e specificità. I test antigenici, però, offrono delle opportunità perché permettono: di non gravare troppo sui laboratori, avere i risultati in tempi brevi, essere più economici ed essere ripetuti nel tempo. Quindi, come test di screening ripetuto nella popolazione, possono essere molto utili ", ha continuato Gianni Rezza.