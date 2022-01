"Cambiare le regole della scuola per i bimbi vaccinati". Ora i genitori alzano la voce

Troppe norme e pure confuse. Questa è la situazione attuale della scuola, soprattutto di quella primaria, in merito alle regole sulla quarantena e la dad. I genitori sono confusi e chiedono maggiore chiarezza alle istituzioni, proponendo che anche nel ciclo della scuola primara vengano introdotte le stesse norme che al momento regolano le lezioni del ciclo secondario. Una necessità, secondo i genitori, per evitare il problema della dad nella stragrande maggioranza dei casi e consentire ai bambini, soprattutto quelli vaccinati, di seguire regolarmente le lezioni. Proprio per far sentire la propria voce a chi è incaricato di prendere le decisioni, i genitori hanno deciso di avviare una petizione online, che in pochi giorni giorni ha raggiunto le 10mila firme.

Il presupposto sul quale si basa la richiesta dei genitori è la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, cominciata poco più di un mese fa. " Con questa petizione ci rivolgiamo alle istituzioni affinché modifichino immediatamente il protocollo che, nelle scuole primarie, non prevede alcuna distinzione tra vaccinati/guariti e non vaccinati ", si legge nel testo della petizione. Per questo motivo, i genitori che hanno scelto di vaccinare i loro piccoli si sentono " paradossalmente discriminati, rispetto ai vaccinati degli altri ordini scolastici ".

Il motivo è nel protocollo attualmente in vigore, che prevede " per tutti gli alunni delle scuole primarie, 2 tamponi (t0 e t5) di screening, dad e quarantena di 10 giorni in caso vengano trovati 2 positivi nelle classi dei nostri figli, e, in questo caso, con un ulteriore tampone di uscita per rientrare a scuola ". Si tratta di un protocollo che risulta attualmente obsoleto, come sottolineano anche i genitori, rispetto al dl 229 del 30/12/21, che prevede per i vaccinati e i guariti da 120 giorni, in caso di contatto con un positivo, il regime dell'auto-sorveglianza, senza necessità di tampone e di quarantena a meno che non sopraggiungano sintomi.