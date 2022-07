Cantante brasiliana non sa di essere incinta e partorisce in Calabria

Manoela Fortuna, una cantante brasiliana di 28 anni conosciuta per aver partecipato al talent scout ‘The Voice Brasil’, ha partorito una bimba in Calabria. La cosa strana è che, da quanto reso noto, la donna non avrebbe saputo di essere incinta, fino a poco prima del parto. Mamma e figlia stanno bene e alla neonata è stato dato il nome di Esperanza. A riportare la notizia è stato il Tgcom, che ha raccolto la testimonianza di un amico della cantante, il collega musicista Gaetano Caracciolo. Sono stati proprio gli amici della donna a soccorrerla quando si è improvvisamente sentita male, con fortissimi dolori addominali, durante le sue vacanze estive in Calabria. La cantante è stata subito accompagnata nella struttura ospedaliera di Vibo Valentia dove, poco dopo, ha scoperto di essere in dolce attesa e ha dato alla luce una bambina, Esperanza appunto.

Gli amici: "Sembrava un po' ingrassata"

L’amico della neo mamma ha raccontato: "È stato uno shock per tutti, la bimba sta bene ed è bellissima". Caracciolo ha ammesso che in effetti non si vedeva nessun pancione e che si poteva benissimo pensare che fosse solo un po’ ingrassata. Il collega della cantante ha poi continuato: “Io e la mia compagna stiamo tornando adesso dall'ospedale, le abbiamo portato dei vestitini da neonata, intanto il papà della bambina è stato informato e sta arrivando dal Brasile per conoscerla".

La giovane, secondo quanto riferito, avrebbe iniziato a prendere degli antidolorifici quando i dolori addominali erano diventati troppo forti da poter sopportare. Neanche i medicinali avevano però migliorato la situazione e nelle 24 ore seguenti le sue condizioni fisiche erano peggiorate, tanto da non permetterle neanche di camminare dai crampi. Si era quindi rivolta ai suoi amici chiedendo loro aiuto. Sono stati Gaetano e Daria, che vivono in Inghilterra ma si trovavano in vacanza con la 28enne in Calabria, a trovarla per terra in bagno che non riusciva ad alzarsi e con perdite di sangue. Tutti avevano pensato a delle coliche renali. Invece erano doglie.

"Non sapevo di essere incinta"

Trovare un’ambulanza libera sulla costa non è stata una impresa facile e quindi gli amici hanno preferito caricare Manoela in auto per portarla velocemente all’ospedale di Vibo Valentia. Il personale medico che l’ha presa in cura ha capito subito che non si trattava di coliche, ma bensì di contrazioni. Poco dopo la 28enne ha partorito dando alla luce una bambina. È stata la stessa neo mamma a riferire ai medici di non sapere assolutamente di essere incinta, asserendo di aver sempre avuto il ciclo mestruale regolare. Sempre il collega e amico ha fatto sapere che la neonata sta bene e pesa 2,450 kg. Alla piccola è stato dato il nome di Esperanza, anche se inizialmente la sua mamma aveva pensato di chiamarla Antonella Rita, lo stesso nome delle ostetriche che l'avevano aiutata durante l’improvviso, e del tutto inatteso, parto.