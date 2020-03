Cantante denunciata da vicini perché partecipa a flash mob italiani contro il Coronavirus

Gli italiani sono in quarantena, ma non si perdono d’animo. Come ogni giorno, alle 18:00 anche oggi si sono affacciati alle finestre e hanno cantato una delle canzoni della tradizione italiana, per cui siamo famosi in tutto il mondo, "Ma il cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano. Sta diventando una tradizione, per sentirsi meno soli e scacciare via la malinconia di questi giorni, pur rimanendo in sicurezza. L’idea, però, non piace a tutti i cittadini. Lo sa bene Marta Pavan, cantante professionista, denunciata dai suoi vicini, come racconta il Giornale di Vicenza.

È successo qualche sera fa a Schio, comune in provincia di Vicenza in Veneto. Marta Pavan, commerciante, ha la passione per il canto. È molto intonata e ha pensato di prestare questo suo talento alla comunità: è andata sul balcone di casa sua in pieno centro storico, ha attaccato un amplificatore e un microfono e si è messa a cantare. Alcuni vicini, disturbati dalla “confusione”, hanno chiamato i Carabinieri, che prontamente sono intervenuti, le hanno chiesto i documenti e l’hanno fatta smettere. Ora Marta Pavan pare che rischi anche una sanzione. Il disturbo della quiete pubblica è un reato, ma si configura solo quando il suono è talmente forte da disturbare una pluralità indeterminata di persone e non un singolo soggetto. Quando, invece, il rumore infastidisce un numero esiguo di condomini (per esempio un nucleo familiare) è possibile chiedere un risarcimento pecuniario, ma non si configura nessuna responsabilità penale.

" Ho ricevuto tanti complimenti, mi hanno chiesto di rifarlo ma ho detto di no, non voglio altre grane – ha spiegato la cantante -. E pensare che persino qualche vicino si è commosso, meravigliato per la mia voce che non aveva mai sentito. Sono occasioni per avvicinare la gente, non per dividerla" .