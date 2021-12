Come saranno i controlli di Capodanno: cosa si rischia

Il Viminale firma la stretta sui festeggiamenti per il Capodanno. Bruno Frattasi, capo di gabinetto del ministro Luciana Lamorgese, ha firmato questa mattina una circolare spedita a tutti i prefetti per stabilire le regole e i controlli previsti per l'ultimo giorno dell'anno e fino all'Epifania.

"Mirata intensificazione dei controlli": è questo il punto centrale del documento, che segue a ruota quelli già adottati a livello locale da sindaci e presidenti di Regione. Per questo, " nelle zone centrali e in quelle comunque contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico ", sarà presente un numero maggiore di pattuglie, per verificare che tutti stiano rispettando le regole stabilite dal decreto legge licenziato la vigilia di Natale. E dunque mascherine obbligatorie anche all'aperto e concerti, veglioni e qualsiasi altro genere di feste pubbliche vietate per evitare qualsiasi rischio di assembramento. Per questo è stata disposta la serrata per discoteche e affini, che potranno riaprire solo l'1 febbraio. Da giorni i controlli procedono anche sul web, per intercettare sui social i post che pubblicizzano feste clandestine e cenoni di vario tipo. I ristoranti saranno regolarmente operativi, ma si potrà sedere al tavolo solo chi è in possesso del super green pass. In caso contrario, i 70mila agenti in campo provvederanno a multare clienti e gestori.