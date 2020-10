"Le nostre figlie importunate dai pusher: ​Milano è ancora la nostra città o è riserva di caccia?"

Con il nuovo dpcm firmato da Giuseppe Conte è stato dato un primo giro di vite alle restrizioni per il contenimento del coronavirus. Il governo ha imposto l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto e a qualunque ora non solo in previsione di assembramenti ma in qualunque caso ci si trovi in prossimità di una persona non convivente. Per garantire il rispetto di questa misura è stato previsto l'impiego delle forze dell'ordine e dei militari, che nelle città sono stati schierati nei punti nevalgici per impedire gli assembramenti e richiedere l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale per naso e bocca. Misure in parte estreme che lasciano scoperte altre criticità, come quella della sicurezza, come segnalato su Twitter dallo scrittore Carmelo Abbate.

L'Italia è in un momento critico, l'attenzione dev'essere mantenuta alta per non precipitare nuovamente nel baratro della crisi sanitaria come accaduto a marzo. I numeri dei contagi in risalita, al momento, non si accompagnano ai numeri spaventosi dei ricoveri in terapia intensiva dei primi mesi dell'epidemia, segno che con il tracciamento e la conoscenza acquisita siamo finora riusciti a contenere gli effetti più gravi. Le terapie intensive salgono ma in maniera molto più lenta, così come i ricoverati e nella maggior parte degli ospedali del Paese non si registrano attualmente criticità in tal senso. Gli italiani sono stati diligenti durante il lockdown e tendenzialmente lo continuano a essere, utilizzando diffusamente le mascherine sia all'aperto che al chiuso. Tuttavia, per aumentare la percezione che il governo sia presente in queste settimane di anticamera dell'emergenza, durante le quali l'obiettivo è di reprimere l'ascese della curva, lo Stato ha deciso che nelle strade possono essere schierati i militari e le forze di polizia per il controllo.

Allo scopo di fungere da memorandum, ora nei luoghi solitamente più affollati non è raro trovare soldati, carabinieri e poliziotti che ricordano di mantenere il metro di distanza e di indossare la mascherina. Anche questo può essere inteso come servizio di ordine pubblico in un momento come questo. Ma quando per espletare questo servizio vengono tralasciate altre situazioni potenzialmente a rischio, allora la percezione di sicurezza che il governo vuol trasmettere vacilla nei cittadini. Lo spiega bene Carmelo Abbate in un tweet che in poche ore ha raccolto migliaia di like e di condivisioni: " Il sindaco Beppe Sala manda la polizia nei luoghi della movida. Bene, non benissimo. Mandi qualcuno anche a parco Sempione, dove alle 6 di sera le nostre moglie con le nostre figlie vengono importunate dagli spacciatori strafatti. È ancora la nostra città o è riserva di caccia? ".

Il riferimento dello scrittore è alla città di Milano e al suo parco più centrale, quello che circonda il Castello Sforzesco e che si trova nel cuore della città, a due passi dal Duomo e sul perimetro del quartiere Brera, storico e chic. Le segnalazioni di molestie sono quasi all'ordine del giorno, in centro come nelle zone più periferiche di Milano. È davvero prioritario schierare i militari e le forze di polizia per le mascherine, lasciando scoperte le vere criticità di una città? " Per quello il sindaco conta su Brumotti ", scrive caustico un utente sotto il tweet di Abbate, un pensiero che riassume quello di molti.