Dopo lo stupro: "Ora carrozze per sole donne"

Dopo la doppia aggressione avvenuta nella serata di venerdì scorso sul treno regionale della tratta Milano-Varese, una ottico-optometrista di Malnate, Greta Carla Achini, ha lanciato una petizione online per cercare di rendere più sicuri i viaggi delle donne. “Abbiamo il diritto di usare i mezzi pubblici a qualsiasi ora del giorno senza paura. In altri paesi, sui mezzi di trasporto anche locale esistono carrozze dedicate alle sole viaggiatrici. Con questa petizione chiediamo a Trenord di dedicare, su tutte le sue linee, la carrozza di testa alle donne. In questo modo, a qualsiasi ora, si potrà viaggiare sicure” si legge sul sito dove è stata lanciata la petizione, Change.org.

La petizione "Vogliamo viaggiare sicure"

Il titolo è eloquente: “Vogliamo viaggiare sicure”. E in poche ore l’iniziativa è già riuscita a raccogliere quasi 800 firme. Numero che cresce velocissimo ed è pronto a raggiungere, e a questo punto a superare, l’obiettivo iniziale che era di sole 1000 adesioni. Non sarebbe la prima volta che si tentano soluzioni del genere. Ne sono già state adottate di simili in Brasile, Egitto, India, Malesia e Giappone. Non vi è un modo certo per assicurare che le carrozze saranno occupate solo da donne, il rischio c’è sempre, però è quantomeno un tentativo di aiutare le donne a viaggiare più sicure. Fermo restando che qualora una viaggiatrice volesse viaggiare in una cabina mista sarebbe liberissima di poterlo fare.

La decisone spetta a Trenord