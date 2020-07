Casalino "punisce" il fidanzato e non lo porta in vacanza: "Io le ferie non gliele pago"

Dopo lo scoop de La Verità è esploso il caso Casalino a causa della segnalazione del suo compagno all'Antitrust. José Carlos Alvarez Aguila avrebbe effettuato attività sospetta di trading online e l'Antiriciclaggio della Banca d’Italia avrebbe segnalato per sospetto conflitto di interessi, vista l'attività di Rocco Casalino, portavoce del premier Conte. La Verità ha riportato investimenti che Alvarez avrebbe effettuato " verso siti di trading online come Plus500 e Fortissio.com " e che sarebbero " rilevanti rispetto al bilancio economico del cliente ". In serata è arrivata la nota chiarificatrice di Rocco Casalino, che ha successivamente rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, ribadendo di essere stato all'oscuro di tutto fino a ieri, quando la notizia è rimbalzata su tutti i media.

" Sapevo solo che stava facendo un corso per trading, non che avesse investito e perso soldi. Non mi ha mai detto nulla e non ha puntato su titoli italiani o che abbiano a che fare con il mio lavoro ", ha confermato il portavoce di Giuseppe Conte al giornalista del Corriere. Com'è possibile che lui non sapesse dell'attività del compagno, col quale convive, e con il quale è fidanzato da sei anni? I due pare siano in crisi da molti mesi, tanto che Rocco Casalino ha scelto di non portare più la fede al dito, come mostra al giornalista del Corriere.

Tutto nasce durante il lockdown, quando Alvarez si butta nel trading online per sopperire alla mancanza di lavoro. Fino a pochi mesi fa, infatti, il 30enne cubano era vicedirettore della sede romana di Borgo di una catena di locali giappo-brasiliani. A quel punto decide di chiedere un prestito per acquistare una casa a sua madre a L'Avana e ne ottiene due, uno da 15mila e uno da 9mila euro. Poi, come spesso accade, per conflitti con la dirigenza ha perso il lavoro e ha deciso di reinventarsi aprendo un proprio locale.

[[video 1579446]

" Rocco ci sta e vuole investirci 30-40 mila. I due mettono in piedi una srl, la Riomaki, con capitale sociale da 5000 euro. Ma le ricerche non procedono ", si legge sul Corriere. Poi arriva il lockdown e tutto si ferma ma Alvarez ha bisogno dei soldi e quindi punta sugli investimenti online, entrando in un circolo vizioso che, secondo Rocco Casalino, sarebbe sfociato nella ludopatia.

" Ho perso 18 mila euro. Tutta colpa del petrolio, che è andato sotto zero. Mi avevano detto che potevo guadagnare 20 mila euro, e invece ho perso tutto. Ero disperato, ho pensato al peggio ", ha dichiarato Alvarez al Corriere della sera, ammettendo di voler continuare sulla strada del trading per imparare a investire online. Ora i due sono in crisi ma continuano a vivere sotto lo stesso tetto, la bella casa di Rocco Casalino in centro a Roma. I bonifici fatti da Casalino e risultati all'Antitrust sarebbero frutto del contributo del portavoce all'economia domestica e all'aiuto che Alvarez manda tutti i mesi a Cuba per aiutare sua madre. " Fa lavori in casa, fa la spesa e poi gli invia gli scontrini via whatsapp. Eccoli sul cellulare: crocchette per il cane, 22,08 euro. Subito dopo, il bonifico ", scrive il Corriere.