Caso Grillo, il testimone: "Dopo quella notte le ragazze erano cambiate"

C'è anche una testimonianza. Ve ne avevamo già parlato ieri: Daniele, il titolare del bed&breakfast dove Silvia era ospite, aveva raccontato come la ragazza non era più la stessa. L'aveva conosciuta come una giovane " educata e carina ", per poi assistere a un cambiamento che l'ha portata a essere " distaccata e silente ". Quella notte in compagnia di Ciro Grillo e i suoi tre amici l'ha evidentemente segnata: Silvia più volte è scoppiata in lacrime prima di confessare tutto all'amica Roberta e ai suoi genitori. E pensare che uno del gruppetto sulla chat commentava così: " 3 vs 1 ". Un messaggio quasi di compiacimento. Ma dietro quella vicenda c'è il forte dolore di una ragazza turbata da quanto avvenuto.

Daniele vede le ragazze tornare verso le ore 15. Scendono dal taxi e la sua compagna nota che Silvia e Roberta hanno gli stessi vestiti che indossavano la sera prima, quando erano uscite: " Ci sembrava strano che avessero passato la notte fuori perché erano qui da parecchi giorni e non erano ragazze che uscivano tutte le sere, se non ricordo male non erano proprio mai uscite di sera e men che meno erano rimaste fuori a dormire ". Una camminata veloce, " occhiali scuri e testa bassa ". Poi si infilano in camera e da quel momento si capisce che il loro umore è completamente cambiato: " Ci è sembrato più scuro, diverso ". La cosa che più salta all'occhio è che non sono più serene come il giorno prima: " Erano silenziose e pensierose ". Daniele e la compagna ipotizzano un litigio tra le due, ma un giorno dopo Ferragosto arrivano due carabinieri in borghese a fare domande: " E abbiamo capito... ".

La testimonianza di Daniele

I militari chiedono informazioni sulle loro due ospiti, cercando di capire se al loro ritorno erano scosse, spettinate e se piangevano: " Noi volevamo capire perché quelle domande, ma non ci hanno detto niente, finché ho fatto io una domanda precisa sulla violenza sessuale e anche se non c’è stata risposta ho capito che si trattava di quello ". A quel punto si danno una spiegazione per quel cambio di umore improvviso. I titolari del bed&breakfast - situato a Barrabisa, una località del Comune di Palau, in Gallura - ovviamente non posso giudicare veritiero o meno il racconto delle ragazze, ma danno per certo " che quella notte qualcosa è successo ".