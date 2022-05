Caso Orsini, Cartabianca e Berlinguer in bilico?

Le ospitate di Alessandro Orsini potrebbero aver scatenato un terremoto in casa Rai e, a farne le spese, potrebbero essere Bianca Berlinguer e il suo Cartabianca. La presenza fissa, da due mesi, del professore della Luiss ha fatto innervosire ben più di qualcuno a viale Mazzini e, in generale, a non andare bene ai piani alti della Rai sembra essere la deriva presa dai talk, alla continua ricerca del sensazionalismo per un punto in più di share. L'amministratore delegato Carlo Fuortes in tal senso è stato molto chiaro: " Penso che il format del talk show in un’azienda che fa servizio pubblico non sia il format ideale. Negli ultimi decenni c’è stato un abuso di questo genere televisivo, molto adatto invece all’intrattenimento, ai temi leggeri. Lo share poi non deve essere l’unico parametro di valutazione di questi programmi ".

Fuortes non fa nomi ma di talk show in Rai non ce ne sono poi molti. Nei giorni precedenti, il sito Tvblog, specializzato nel mondo televisivo, ha anticipato una possibile trattativa tra la Rai e la conduttrice di Cartabianca per un trasferimento in seconda serata di Bianca Berlinguer su Rai1 ma la giornalista pare abbia rifiutato quest'ipotesi, così come aveva rifiutato la proposta di andare a occupare la fascia di approfondimento dell'access prime-time, quella che la porterebbe a scontrarsi con Lilli Gruber su La7. Tuttavia, come riporta il Corriere della sera, ripendendo indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane, a settembre Bianca Berlinguer potrebbe non riprendere il suo posto a Cartabianca, di cui è anche autrice.

Sono tanti i fattori che potrebbero portare la Rai a prendere questa decisione, primo fra tutti lo spazio concesso ad Alessandro Orsini, che secondo molti sarebbe stato eccessivo negli ultimi due mesi. Ma il professore non sarebbe l'unica causa, perché Cartabianca è finito spesso nel mirino per i talk fin troppo vivaci e con toni accesi, nche quando il tema portante era il coronavirus. Nelle prossime settimane il clima sarà rovente a viale Mazzini per la preparazione dei palinsesti della prossima stagione, che dovranno essere presentati a breve.