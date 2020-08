Il tribunale assolve i tradimenti seriali del marito: "Lei sapeva e accettava"

" I panni sporchi si lavano in famiglia ", recita il proverbio. Ma non è sempre possibile o, almeno, non quando di mezzo ci sono tradimenti coniugali e sete di vendetta. Lo sa bene una settantenne pesarese che, a seguito di una presunta sequenza seriale di infedeltà del marito, ha deciso di trascinare '' il fedifrago" in tribunale con la speranza di ricevere un lauto risarcimento pecuniario per l'adulterio subito. Peccato che lo abbia fatto 15 anni dopo l'atto formale di separazione. " Troppo tardi ", per i giudici della Cassazione.

Così, la moglie ''tradita'' - o presentuna tale - è tornata a casa con un pugno di mosche e un grosso rospo da mandar giù. Stando a quanto riferisce il quotidiano La Nazione , tutto comincia nel lontano 2009. Dopo 30 anni di matrimonio, lui, 74enne pesarese e bancario in pensione, lei ex impiegata di 71 anni, decidono di porre fine alla loro relazione. La moglie, come sovente accade in questi casi, presenta il suo conto: 700 euro per l'assegno di mantenimento e 250mila di ''buona uscita'', circa la metà dei risparmi messi da parte durante il lungo periodo di convivenza. Ma non è tutto. Certa che i motivi della rottura siano attribuibili ai tradimenti seriali del marito, la donna chiede al presunto fedifrago anche l'addebito della separazione: per quindici anni si sarebbe concesso scappatelle e liaison che sarebbero finite sulla bocca di tutti. Il traditore, invece, nega tutto. Desiderosa di rendergli pan per focaccia, la 74enne interpella la giustizia.