Cda della Rai si sposta a Milano: "Segno di attenzione e vicinanza al territorio"

Il prossimo Consiglio di Amministrazione della Rai si terrà il 5 marzo a Milano. Lo ha reso noto l'azienda spiegando che la decisione di spostare la sede da Roma al capoluogo della Lombardia è stata presa dal presidente della Rai, Marcello Foa, d'intesa con l'Amministratore delegato, Fabrizio Salini.

Una decisione, viene spiegato in una nota di Viale Mazzini, presa " quale segno tangibile di attenzione nei confronti della storica sede milanese da giorni impegnata in un lavoro intenso e delicato, e anche quale dimostrazione della volontà della Rai di essere ancora più vicina agli italiani e al territorio in questo momento particolare, con l'auspicio che possa essere affrontato e superato con senso della misura e un rapido ritorno alla normalità ".

Ieri il consigliere Rai Igor De Biasio aveva chiesto al Presidente Marcello Foa e all'ad Salini di spostare i prossimi Cda a Milano e uno a Venezia. " Ho ufficialmente chiesto che i due prossimi Cda Rai già programmati per marzo (5 e 20 marzo) vengano svolti uno a Milano e uno a Venezia, presso le rispettive sedi Rai - si legge in una nota del consigliere De Biasio -. Questo gesto sarà un segnale concreto e significativo per far sentire alle città di Milano e Venezia, alla Lombardia e al Veneto, la vicinanza dei vertici Rai e dimostrare al Paese che Lombardia e Veneto stanno già rialzando la testa e ripartendo con rispetto delle regole, pragmatismo, intelligenza e coraggio ". E così oggi è arrivato il comunicato con la decisione dei vertici. La richiesta è stata accolta: il prossimo 5 marzo il Cda della Rai si terrà a Milano, mentre per quanto riguarda la riunione del 20 marzo non è ancora stato comunicato il luogo.