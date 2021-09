"Censura militare...". E Galli sbotta in tv dalla Berlinguer

Massimo Galli è, ormai, ospite fisso di Bianca Berlinguer a Cartabianca e nell'ultima puntata del programma, in onda ogni martedì su Rai3, è tornato in modo critico sulle affermazioni del deputato del gruppo Misto, Giorgio Trizzino. " Ho chiesto con un mio ordine del giorno un impegno al Governo di intervenire affinché tutti i dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche o private (virologi, immunologi, infettivologi, igienisti, ecc.) e degli organismi ed enti di diretta collaborazione con il Ministero della Salute, possano partecipare alle trasmissioni televisive o radiofoniche e rilasciare interviste previa esplicita autorizzazione della propria struttura sanitaria di appartenenza ", ha detto in una nota il deputato, che ha sottolineato anche che lo " strombazzamento mediatico costruito spesso per la ricerca della ribalta e della notorietà è responsabile di un numero imprecisato di vittime. Credo che non si sia posta la necessaria attenzione al fenomeno e che adesso si debba porre un freno a questa vergogna ".

" Dice panzane ", ha tagliato corto il professor Galli, interpellato da Bianca Berlinguer, " sta avendo il suo massimo momento di gloria ". Il primario dell'ospedale Sacco di Milano ha criticato Giorgio Trizzino, collega dello stesso Galli, in quanto anche lui è un medico. Davanti alle parole di Trizzino sui medici che hanno parlato in tv, Massimo Galli ha dichiarato: "La posizione assunta mi consente perfino di prendere, in linea di principio, le difese di coloro che hanno detto cose che non si potevano sentire, che non si sarebbero dovute o potute dire. Ma in un Paese democratico hanno comunque diritto di essere interpellati e di dire quel che pensano, anche se questa è una corbelleria". Il medico, quindi, ha puntato il dito: " Mi rendo conto che questa cosa ha creato danni importanti, che sono stati spesso cavalcati da altri. Queste posizioni sono state cavalcate da chi ha avuto interessi a cavalcarle ".