"Ma perché nessuno ne parla?". Quel dubbio di Bassetti

L'Italia si avvia a un nuovo lockdown? Le possibilità sono, ormai, altissime. Nel Paese non ci si chiede più se ci sarà una nuova serrata ma solo quando questo succederà. Si fanno le ipotesi più varie tra nuovi coprifuoco ancora più stringenti, lockdown light, varie ed eventuale. I medici dalle corsie lanciano l'allarme per i pronto soccorsi al collasso anche a causa dei cittadini impauriti dal coronavirus, che pare siano la maggioranza delle persone che si rivolgono agli ospedali. In molti casi non ci sarebbe reale necessità di ricorrere alle cure ospedaliere ma il panico supererebbe la ragione. In un clima così complesso, sono rimasti pochi i medici a cercare di infondere calma e tranquillità al Paese e tra questi c'è Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

Da quando è scoppiata la pandemia, Bassetti è diventato uno dei punti di riferimento per gli italiani, con i quali comunica attraverso il suo profilo Facebook. Da qui, l'infettivologo spiega e argomenta le sue tesi basandosi sulle evidenze scientifiche e così ha fatto anche poche ore fa, quando ha rilanciato un report pubblicato sull'autorevole rivista Science, una delle più autorevoli del settore. Il lavoro a firma di Ania Wajnberg et al., è stato realizzato da un team di ricerca dell'Icahn School of Medicine at Mount Sinai di New York e ha come titolo " Robusti anticorpi neutralizzanti contro l'infezione da SARS-CoV-2 persistono per mesi ". Si tratta di una ricerca basata sul lavoro di screening compiuto dal team a partire da marzo 2020 su un totale di 72.401 individui, dei quali 30.082 che erano risultati positivi al coronavirus.