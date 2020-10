La "profezia" sul lockdown: "Cosa accadrà mercoledì"

"Se entro mercoledì vedremo dati differenti, sarà finita" . Non usa mezzi termini, e ci va giù pesante, il virologo Andrea Crisanti riguardo agli scenari futuri della pandemia che, ormai, appare in stadio avanzatissimo in numerose città italiane. "Abbiamo aspettato troppo tempo – dice il direttore di Microbiologia dell’Università di Padova al Messaggero al giornale Open – Il lockdown nelle regioni maggiormente in affanno andava fatto due settimane fa, non adesso''.

Lockdown sì o lockdown no? Un dubbio amletico attorno al quale si scervellano decine di esperti: dai virologi di fama conclamata ai membri della task force di Conte per l'emergenza sanitaria. Che si stia profilando repetinamente lo scenario 4 - "virus fuori controllo" - è un dato di fatto o, almeno, questo riferebbe l'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità diffuso dal Ministero della Salute. Gli indicatori della pandemia (il famoso indice Rt) non sono rassicuranti ma è pur vero che non è stata ancora superata la soglia critica delle terapie intensive (30%) mentre quella delle stutture sanitarie per i casi Covid è ferma al 40%. Tuttavia l'ipotesi di una chiusura di tutte le attività, con conseguenze riduzione della mobilità per i cittadini, diventa sempre più concreta e imminente. A metà della prossima settimana, mercoledì secondo Crisanti, si decideranno le sorti del Paese. "Se mercoledì vedremo dati differenti, sarà finita – spiega l'ex consulente di Luca Zaia – Si andrà per forza al lockdown, magari in una forma meno severa di marzo. Ma qualcosa sarà inevitabile fare".