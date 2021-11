"Salvini? Ha morfologia preistorica": l'attacco choc di Toscani

Matteo Salvini " non è credibile, ha anche una morfologia preistorica ". Oliviero Toscani - licenza di offendere - ha colpito ancora. Per attaccare l'inviso leader della Lega, stavolta il fotografo milanese ha scomodato pure la paleontologia ed è andato sul personale. " Sono stato il primo dire che Salvini è inadatto. Non possiamo avere un Salvini che è al Governo ma è anti europeista! È ridicolo ", ha accusato l'ex radicale, parlando all'AdnKronos della situazione politica e in particolare della presenza leghista tra le fila del governo. " La Lega si divida in due, una parte vada col Governo e l'altra con la Meloni. Salvini non può stare nel Governo e all'opposizione ", ha commentato il fotografo, gongolante anche per una recentissima assoluzione che lo ha sollevato dalla accusa di vilipendio al cristianesimo.

Già, perché secondo i giudici definire la Chiesa " un club sadomaso "non è reato. E Oliviero Toscani, che lo aveva fatto, adesso canta vittoria. La I Corte d'Appello penale di Milano ha infatti assolto il fotografo dall'accusa di vilipendio della religione cattolica, ribaltando la condanna di primo grado per la quale gli era invece stata inflitta una multa di 4mila euro. La vicenda giudiziaria in questione riguarda una sparata che Toscani aveva fatto nel maggio 2014 alla trasmissione radiofonica La Zanzara di Radio24. Interpellato sulla pedofilia nella Chiesa, il fotografo ne aveva approfittato per dare sfogo ai propri istinti anticlericali. Così, immaginando di essere un marziano atterrato in una chiesa, aveva provocato: " Vedi uno inchiodato alla croce, un altare con bambini nudi che volano. Poi quell’altro sanguinante... la Chiesa sembra un club sadomaso ".

Parole urticanti per le quali i giudici d'Appello hanno ora assolto Toscani, il quale già a suo tempo aveva attirato a sé prevedibili polemiche. " È normale che sia stato assolto. Non è assolutamente una bestemmia quello che ho detto, era per chiarire quello che forse tanti fedeli non vedono pensando che la religione sia fatta di violenza, crocifissione e sangue ", ha commentato ora il fotografo, ostentando una certa soddisfazione per il ribaltamento del pronunciamento di primo grado. " L'immagine della Chiesa non ha niente a che fare con la fede, con Dio e con Gesù. Io non sono credente ma se lo fossi mi sentirei molto offeso della iconografia della Chiesa che ha a che fare col mio Dio. Se si entra in una chiesa barocca sembra di entrare in un club sadomaso ", ha aggiunto Toscani, ribadendo provocatoriamente il controverso concetto diventato oggetto del contendere in tribunale.