"Chiuda il becco", "Fossi in lei...". Scoppia la lite tra Corona e la Berlinguer

Si alzano i toni a Cartabianca tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. La pietra che ha scatenato la lite tra lo scrittore e scalatore e la conduttrice è stata una discussione sul Partito democratico, del quale Mauro Corona ha detto che serve un rinnovamento totale del gruppo dirigenziale. Secondo lo scrittore, un cambiamento di nome senza un cambiamento di passo risulta essere pressoché inutile, perché riporta al punto di partenza. Ma la replica di Bianca Berlinguer non è stata gradita allo scrittore che, interrotto nell'esposizione del suo discorso, anche in maniera brusca, da parte della conduttrice, ha sbottato: " Chiuda il becco ".

Un flashback per chi segue da tempo il programma, che ha riportato alla frase di Mauro Corona che, anni fa, l'ha portato a essere esiliato dalla Rai, dove è tornato solo dietro una battaglia condotta da Bianca Berlinguer. Ma l'indole di Mauro Corona non può cambiare e così ancora una volta, lo scrittore si è lasciato andare a una frase poco felice nei confronti della conduttrice. Bianca Berlinguer non si è tirata indietro e stavolta ha ribattuto per le rime: " Lo chiuda lei il becco ".

La replica della giornalista non è andata giù a Mauro Corona, che ormai nel pieno della trance di discussione, ha alzato. ulteriormente i toni per difendere il suo pensiero davanti a quella che, a suo avviso, è sembrata una difesa d'ufficio di Bianca Berlinguer alla sinistra italiana. " È inutile che lei difenda una sinistra che si è dimenticata degli operai ", ha proseguito Mauro Corona, che nel corso della discussione non sembra aver accettato la posizione di Bianca Berlinguer, tanto da arrivare a una minaccia: " Chiudo il becco e me ne vado ".