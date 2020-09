"Zitta gallina", "Vai via". Scoppia la "rissa" in tv fra Corona e la Berlinguer

Volano stracci in prima serata tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. Che questo fosse il suo ultimo anno da opinionista a Cartabianca lo scrittore lo aveva anticipato qualche settimana fa. Ma l'ennesimo scontro consumatosi in prima serata con la conduttrice potrebbe aver accelerato il suo addio alla televisione. Mauro Corona questa volta c'è andato giù pesante e dopo aver dato della "gallina" alla Berlinguer ha interrotto bruscamente il collegamento sotto lo sguardo attonito dell'altro ospite, Claudio Amendola.

Non è la prima volta che Mauro Corona e Bianca Berlinguer arrivano ai ferri corti in diretta. Un anno fa l'eclettico opinionista aveva addirittura abbandonato il programma per alcune settimane proprio a causa di un diverbio con la giornalista. Stavolta la lite - che ha raggiunto toni decisamente accesi - sembra ripercorrere lo stesso filone. Mauro Corona è intervenuto a Cartabianca per fare una precisazione a un suo intervento della settimana scorsa, ma nel farlo ha citato una struttura ricettiva. Immediato lo stop della Berlinguer e il suo tentativo di rimediare all'errore e spiegarne i motivi: " No, non si può parlare di questo albergo perché è pubblicità e noi non possiamo fare pubblicità in televisione ". Ma si sa il lupo perde il pelo ma non il vizio e così si è scatenato il durissimo scontro tra i due.

Mauro Corona ha perso le staffe alzando la voce, il tutto sotto lo sguardo stupefatto dell'altro ospite in collegamento, Claudio Amendola. " Stia zitta una buona volta, gallina. Se mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina! ", ha sbottato lo scrittore e alpinista costringendo la Berlinguer a mettergli un freno: " Se diventa maleducato e sgradevole… non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultando me che sto qui a condurre la trasmissione. Quindi gallina lo dice a chi lo vuole, ma non a me. Ci sono delle regole che anche lei deve rispettare, non si può fare pubblicità in tv per alcuni alberghi ". A mettere un punto alla diatriba ci ha pensato Mauro Corona che ha chiuso in fretta e furia il collegamento: " Non dico più niente, tutto qui, arrivederci. Mi stia bene! ".