"Imprenditore geniale": i figli di Berlusconi ricordano Doris

La morte di Ennio Doris ha scosso il mondo della finanza e dell'imprenditoria italiana. Anche i figli di Silvio Berlusconi, che da anni guidano con successo le aziende di famiglia, hanno voluto rivolgere un pensiero per ricordare l'imprenditore, morto a 81 anni.

Marina Berlusconi, presidente Fininvest e Mondadori, ha commentato la scomparsa del presidente di Banca Mediolanum: " Ci lascia sgomenti. È stato un imprenditore geniale, il più corretto e leale dei partner, cui tutto il gruppo Fininvest deve moltissimo ". La figlia di Silvio Berlusconi ha aggiunto: " Per me è stato anche un punto di riferimento insostituibile e ha rappresentato un meraviglioso insegnamento. Non potrò mai dimenticare il modo in cui concepiva la vita e il lavoro, la generosità, la capacità, rara, di costruire dal nulla uno dei principali gruppi italiani senza perdere la genuinità e l'entusiasmo degli inizi ". Quindi, Marina Berlusconi ha concluso la sua nota rivolgendo un pensiero alle persone care di Ennio Doris: " Alla splendida famiglia che ha saputo creare, alla moglie Lina e ai figli Massimo e Sara mi stringo con affetto immenso ".

Alla sorella si è unito anche Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente e amminisratore delegato del gruppo Mediaset. " Una stima infinita. È il primo sentimento che provo pensando al caro Ennio, un grandissimo imprenditore e una persona unica per valori, principi e umanità. Per me è sempre stato un esempio e un riferimento: mi ha sempre dato stimoli importanti anche dal punto di vista professionale, esprimendomi il suo sostegno fino all'ultimo ", ha scritto in una nota il secondogenito di Silvio Berlusconi. Anche lui, come Marina Berlusconi, ha voluto lasciare un pensiero d'affetto per i parenti di Ennio Doris: " Mi stringo con affetto, commozione e riconoscenza alla cara Lina a Massimo e a Sara ".