"Ci servono soldi, devi prostituirti". L'orrore della madre sulla ragazzina

Costringeva la figlia minorenne, una ragazzina di appena 15 anni, a prostituirsi. Lo avrebbe fatto con la complicità della figlia maggiore, sorella dell'adolescente, e dell'amante. È una storia dell'orrore quella emerge dalle pagine di un'inchiesta giudiziaria condotta dal procuratore aggiunto del tribunale di Palermo, Laura Vaccaro, e dal sostituto Giorgia Righi. Due giorni fa, il 19 settembre, i carabinieri della compagnia di Partinico (Palermo) hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 6 indagati accusati a vario titolo di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione nonché di atti sessuali con minore. La mamma e la sorella della minorenne sono state arrestate.

L'inchiesta

L'indagine, nata dalla costola di un'altra inchiesta, è scattata a fine agosto 2021. Mediante alcune intercettazioni telefoniche i militari dell'Arma, coordinati dalla Procura, sono riusciti a stanare un giro di prostituzione, che ha coinvolto anche la minore, tra Palermo e Agrigento. Nello specifico è emerso che la 15enne fosse stata indotta dalla madre e la sorella ad intrattenere rapporti sessuali con alcuni uomini in cambio di soldi. A procacciare i clienti sarebbe stato l'amante della donna che, secondo l'accusa, non solo avrebbe approfittatto anch'egli della ragazzina, ma si sarebbe adoperato per organizzare gli incontri. Il padre dell'adolescente, un agricoltore, è toltamente estraneo alla vicenda.

Le intercettazioni

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, i soldi servivano per pagare le spese e i debiti contratti dalla madre della vittima. " Io lo faccio per amore - diceva la madre al telefono con l'amante che chiedeva con insistenza nuovi incontri con la 15enne - ma le mie figlie hanno bisogno ". E lui le rispondeva quasi seccato: " Pur pagando casa e tanto altro questa cosa mi è rimasta allo stomaco ". Allora la donna si rammaricava: " Che posso farci, purtroppo lei è egoista, - replicava - pensa solo a se stessa ". La sorella della 15enne, finita in carcere, era vittima e al tempo stesso carnefice del giro di prostituzione: " Ho bisogno di 40 euro per comprare il latte e i pannolini ", spiegava al potenziale cliente. Aveva partorito da poco. Il giorno successivo ne chiedeva 50: " È da ieri che non mangio. Ti ho chiamato adesso così andavo a comprare qualcosa da mangiare ".

"È andato tutto liscio"