Ciclone mediterraneo in arrivo: ecco le zone più colpite

Come spesso capita in questo periodo dell'anno, con le acque dei mari caldissime ed il primo fresco autunnale, un piccolo ciclone mediterraneo potrebbe formarsi nei pressi della Sardegna ed interessare Sicilia e regioni meridionali con forti temporali e localo nubifragi.

Cosa accadrà venerdì

Come abbiamo già scritto più volte, non si tratta del classico ciclone distruttivo che gli Stati Uniti si ritrovano spesso a combattere durante questa stagione. La parola sta ad indicare un vortice che gira in senso antiorario intorno al centro di bassa pressione e che il satellite fa apparire, a volte, con un piccolo occhio all'interno. In questo caso, quello che potrebbe formarsi nel fine settimana ha delle caratteristiche in parte simili ma senza neanche lontamente produrre eventi di quel tipo, tant'è che si aggiunge "mediterraneo" per distiungerlo nettamente da quelli che si formano in aperto Oceano Atlantico.

Fatta questa doverosa premessa, secondo quanto detto dagli esperti, il profondo vortice di bassa pressione sarà già attivo ella mattinata di venerdì su gran parte della Sardegna dove avremo forti acquazzoni e temporali specialmente lungo le sone costiere. Temporali sparsi anche in pieno Tirreno e sui settori più settentrionali della Sicilia e quelli meridionali della Calabria entro fine giornata. Meteo stabile e soleggiato, invece, su gran parte del Centro-Nord a parte nubi di poco conto durante le ore pomeridiane.

Il ciclone in azione sabato

L'area di maltempo colpirà soprattutto nella giornata di sabato gran parte delle aree meridionali: Sicilia, Calabria, Basilicata e nel pomeriggio anche il settore ionico della Puglia saranno i settori più colpiti da piogge e temporali localmente di forte intensità con possibili grandinate ed isolati nubifragi. Migliora invece il tempo sulla Sardegna con scarsi fenomeni ed il ritorno del sole. Poco o nulla da segnalare sul resto d'Italia dove l'alta pressione continuerà a mantenere un clima tardo estivo con cieli poco nuvolosi e temperature gradevoli.

Domenica torna il bel tempo ma...

L'azione del vortice ciclonico andrà gradualmente perdendo di energia con le ultime incertezze sulla Sicilia e sull'area ionica mentre sul resto del Paese l'atmosfera si manterrà piuttosto tranquilla a parte isolati temporali attesi nelle ore più calde su alcuni tratti dell'arco alpino, in maniera particolare in Trentino Alto Adige e sul Triveneto. Secondo le ultime elaborazioni dei modelli, la nuova settimana si aprirà con un anticiclone che riporterà bel tempo anche al Sud. Attenzione, però, perché potrebbe durare davvero poco: un'intensa perturbazione potrebbe affacciarsi da oves a partire da martedi con piogge estese al Nord e diffuso maltempo da mercoledì 15 settembre anche sulle regioni Centrali.