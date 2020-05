Il cielo in un balcone: a Homi la nuova icona dello stile di abitare

Balconi, terrazzi, spazi esterni piccoli e grandi, giardini: nelle settimane del lockdown sono stati i protagonisti della vita di tanti italiani costretti a restare a casa. Spesso hanno anche avuto un ruolo di palcoscenico tra musica, bandiere, canti, conversazioni a distanza nei giorni di vita “sospesa” in attesa che passasse la tempesta sanitaria.

Spazi esterni ancor più preziosi e importanti che sono diventati anche aree relax e lettura, riposo al sole nelle belle giornate magari nelle pause dello smartworking - e in molti casi anche lughi di lavoro all’aperto - angoli gioco per i bimbi, dehors per aperitivi o pranzi domenicali, o perfino “piazze” e bar per incontrare altre persone (affacciate su altri balconi) e condividere con loro un aperitivo a distanza.

E l’inedita modalità di utilizzo ha portato a nuove ibridazioni, idee d’uso e di stile: negli spazi esterni sono comparsi mobili e sedie ripiegabili, sdraio e lettini a seconda dello spazio a disposizione, piccoli grill elettrici, tendaggi per orientare e sfruttare al meglio la luce del sole. E si è capita l’importanza delle proposte di tendenza di arredo delle aree esterne che sono mixate con l’interno dell'abitazione portando sul balcone o sulla terrazza anche sedie o tavolini che arredano la casa, insieme a tessili (tende, tovaglie, runner) in una perfetta continuità di stile dell’abitare. Si aprono così nuove visioni di uso, di prodotti e soluzioni anche per questi spazi.

Così HOMI, che dal 19 al 22 settembre 2020 terrà in Fiera Milano la sua edizione Outdoor HOME&DEHORS, è il salone ideale per intercettare novità e trend degli accessori e dei complementi d’arredo utili anche gli spazi esterni e aperti della casa compreso il nuovo “stile dei balconi”. Un’occasione perfetta per riscoprire e celebrare insieme alla community di arredatori, architetti, aziende e creativi di stile, anche il gusto dell’abitare.

HOMI infatti si rivolge, con la sua vasta gamma di proposte e prodotti, a un pubblico attento e interessato di retailers, gdo e distributori, architetti e progettisti - interior&exterior designers - che in fiera possono trovare suggerimenti, spunti, prodotti. Oltre a corsi e informazioni utili per comprendere gli orientamenti del settore con un panel di eventi di formazione, confronto e aggiornamento, dedicati al mondo dello stile per la casa, che richiede continui aggiornamenti su novità di prodotto, espressioni originali della creatività, nuovi canali distributivi e strategie di vendita. Tra le attività già previste in calendario, un ciclo di conferenze sulla commistione tra spazi outdoor e indoor, realizzato in collaborazione con il magazine Platform Architecture and Design e con l’Ordine degli Architetti.

L’appuntamento con HOMI è anche l’occasione per scoprire stili e novità del mondo dell’abitare a partire da una capsule di sorprendenti proposte selezionate per l’outdoor. Spazio anche alla creatività Made in Italy, con le forme eleganti della tradizione e le proposte che provengono dall’artigianalità: da quella classica a quella di design. Si rinnoverà anche la proposta legata al tessile e alle profumazioni - tra i comparti più caleidoscopici e fantasiosi del settore casa- e non mancheranno gli accessori che meglio interpretano gusti e stili, in grado di arricchire gli spazi dell’abitare.

A completare la varietà e la ricchezza di questa edizione, un’innovativa capsule dedicata all’outdoor, che riflette la sempre più ampia contaminazione tra vari modi di vivere le nostre abitazioni, in un continuo rimando tra “il dentro e il fuori.”

